Marratxí abre este miércoles algunos parques infantiles, que se desinfectarán a diario

PALMA DE MALLORCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marratxí abrirá este miércoles algunos de los parques infantiles del municipio, que se desinfectarán a diario pro una empresa especializada.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, sólo se abrirán algunos por motivos logísticos en las tareas de higienización diaria.

El Ayuntamiento ha recordado a todos los usuarios que deberán seguir las normas de higienes implantadas en esta nueva normalidad: uso de mascarilla obligatoria para los niños mayores de seis años, respetar el metro y medio de distancia y el lavado de manos frecuente.

Los parques infantiles que se abren son los de plaça Constitució (Pòrtol), calle Cristòfol Llompart (Sa Cabaneta), Can Barrera (Es Figueral), calle Dragonera (Cas Capità), plaça Esglèsia Sant Alonso, (Es Pont d'Inca), plaça Bartomeu Riera (Sa Cabana), calle Balanguera (Sa Cabana), avinguda dels Flors (Parc Mediterrani, Nova Cabana); calle Coa Negra (Cas Miot), Es Caulls (Plaça Banquerna, Es Pont d'Inca), calle Salvador Torres (Sant Marçal), Son Ramonell, calle Pintor Alexandro (Sa Vinya de Son Verí), calle Séquia (Jocs Infantils, Es Caulls), plaça Donants de Sang (Es Pla de Na Tesa), Can Sionet, calle Alzina (Son Ametler), Ca Pol (Es Pont d'Inca), Can Carbonell, plaça Can Garriga y Son Daviu Nou.