Marratxí acoge este domingo la II Feria del Producto Local con una treintena de productores de las Islas

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Feria del Producto Local, en el marco de la XXIV Fira de Tardor de Marratxí, se celebrará este domingo, 9 de noviembre, en Sant Marçal.

La Feria del Producto Local la organiza la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, según ha destacado la propia Conselleria en una nota de prensa.

Asimismo, una treintena de elaboradores y productores de Mallorca, Menorca e Ibiza, ofrecerán este domingo una amplia muestra de productos agroalimentarios elaborados, cultivados o producidos en las Islas.

El objetivo es dar visibilidad al producto local y al trabajo de las pequeñas empresas, cooperativas y explotaciones agrarias y ganaderas del archipiélago, además de fomentar el consumo responsable y de proximidad y estrechar el vínculo entre el productor y el consumidor.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado la feria como "una oportunidad para acercar a la ciudadanía el valor del producto de las Islas Baleares y reconocer el esfuerzo de quienes lo elaboran".

"Con esta segunda edición consolidamos un espacio de encuentro entre productores y consumidores; este contacto es fundamental para establecer relaciones de confianza entre el sector primario y el cliente final, y que esta confianza se traduzca en ventas para nuestros productores", ha agregado Llabrés.

En concreto, la feria tendrá lugar en la explanada de Sant Marçal, de 10.00 a 16.00 horas. Además, se pondrán cambiar los bonos de producto local, en el caso de que los productores aún tengan disponibles.

Entre los participantes se encuentran bodegas y productores de vino como Pere Seda, Bodega Rossneu, Sa Cabana, Sa Catarina, 7103 Petit Celler, Bodega Can Morgan y Bodega Conde de Suyrot; productores de aceite como Finca Treurer, Oli Son Matge y Sa Caterina; queserías como Formatges Fet a Son Garrova, Formatges Torre Trencadeta y Santa Cecília Ferreries (Queso Mahón-Menorca), y elaboradores de miel como Sa Mel·lífera, Beia Negra, Balàfia e Illa de Mel Menorca.

También estarán presentes productores de confituras, fruta y hortalizas como Hort de Sa Vall, S'Hort de Baix y Fruita Picó Ximelis, además de Can Blai, que ofrecerá embutidos, confituras y hortalizas.

La oferta dulce y artesanal contará con Forn i Pastisseria Trias y Associació Es Rafal Negre, mientras que T'Estim presentará su gama de infusiones y tés ecológicos.

Por su parte, Butxi Hot Sauce & Spices mostrará sus salsas y condimentos, Caragolers de Muro ofrecerá caracoles y Licors Moyà y Mandragora Hidromel aportarán bebidas espirituosas e hidromiel.

Además, estarán presentes productores de sal marina, como Flor de Sal d'Es Trenc, y representantes de alimentos de calidad como la Indicación Geográfica Protegida Ametlla de Mallorca.

La feria contará también con la participación institucional de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local y de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que organizan la cita en colaboración con el Ayuntamiento de Marratxí.