Martí Siquier, nuevo secretario general de los Socialistas de Muro

El nuevo secretario general de los Socialistas de Muro, Martí Siquier. - PSIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Muro han renovado su comisión ejecutiva y han elegido a Martí Siquier como su nuevo secretario general.

Siquier, según ha informado el PSIB en un comunicado, coge así el relevo de Margalida Portell al frente de la agrupación local.

"Para mi es un honor liderar esta agrupación y continuar trabajando por mi pueblo desde la secretaria general", ha declarado.

El nuevo líder de los Socialistas de Muro ha agradecido la confianza de sus compañeros y ha llamado a "fortalecer" el proyecto político para "crecer y enfocarnos para sacar los mejores resultados posibles en las elecciones de 2027".

Junto a Siquier, la nueva comisión ejecutiva está formada por Eleazar Gallardo como secretario de Organización y Margalida Portell como secretaria de Política Municipal.