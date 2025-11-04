Martínez defiende en la WTM el compromiso de Palma con la transformación del modelo turístico a través de la cultura

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presenta el proyecto 'Palma Capital Cultural Europea 2031' en la World Travel Market de Londres - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido en la World Travel Market (WTM) de Londres el compromiso de Palma con la transformación del modelo turístico a través de la cultura.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que el alcalde Martínez ha presentado este martes el proyecto 'Palma Capital Cultural Europea 2031', en el marco de la feria turística WTM, que ha sido inaugurada oficialmente esta jornada en la capital británica.

La intervención de Martínez ha tenido lugar en el estand de las Baleares, ante un numeroso auditorio formado, en su mayor parte, por agentes turísticos y medios de comunicación especializados.

Igualmente, ha estado presente una amplia representación institucional, encabezada por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, junto con alcaldes y regidores de los principales municipios turísticos de la comunidad autónoma.

Por parte del Ayuntamiento de Palma, han asistido a la presentación el primer teniente de alcalde y regidor de Turismo y Cultura, Javier Bonet, y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, además del director de la Fundación Palma Turismo 365, Pedro Homar.

Durante su intervención, el alcalde ha explicado las líneas neurálgicas del proyecto Palma 2031, y ha expresado su convicción de que la cultura "puede transformar el turismo, regenerar el territorio y redefinir el futuro del Mediterráneo".

En este sentido, el primer regidor ha destacado que la propuesta que defiende Palma para optar a la capitalidad cultural europea "une cultura, sostenibilidad e innovación para construir un nuevo modelo más humano, más consciente y profundamente identificado con el entorno".

Al mismo tiempo, Martínez ha incidido en el hecho de que está surgiendo "una nueva generación de viajeros que valoran especialmente la importancia de la experiencia en el lugar que han escogido para sus vacaciones", en referencia a la oferta cultural, patrimonial, deportiva o gastronómica.

Dentro de esta misma línea, el alcalde ha defendido que Palma está "preparada" para ser un referente como destino turístico del siglo XXI gracias a su papel activo dentro del ámbito de la cultura.

Desde este punto de vista, Martínez ha puesto en valor la calidad de los equipamientos existentes en la ciudad, así como la programación expositiva, que este año 2025 ha girado en torno a la muestra 'Paysage Miró', con más de 100 obras distribuidas en cuatro espacios emblemáticos de la capital balear.

El primer regidor ha incidido también en la relevancia de muestras como las que han llevado a cabo recientemente en Palma artistas de la talla de Pedro Cabrita Reis, Jaume Plensa o Peter Halley, y ha remarcado "la energía popular" que representa un evento como la 'Nit de l'Art'.

En cualquier caso, como ha señalado Martínez, el proceso de cambio que vive Palma "también se está afrontando a través de grandes proyectos transformadores", entre los que ha resaltado actuaciones como la reforma de Plaça Major, "concebida --según ha dicho-- como un anfiteatro urbano que integrará cultura, movilidad y vida ciudadana", o el Plan 'Palma Culture & Innovation Bay', que, en palabras del alcalde, "transformará el barrio de Nou Llevant y la Façana Marítima en un distrito de creatividad, sostenibilidad y economía azul".

Dentro de este capítulo de proyectos transformadores, Martínez ha sumado el Bosc Metropolità, que unirá la finca de Son Quint, ya adquirida por parte del Ayuntamiento, con el Bosc de Bellver, los jardines botánicos y otros espacios de la ciudad, dando forma, siguiendo su explicación, a "un gran corredor verde que simboliza la apuesta por un futuro más sostenible y ecológico".

Todo ello forma parte de una visión que responde, según Martínez, "al propósito de construir un modelo de desarrollo donde la cultura y la sostenibilidad sean los motores del cambio con vistas a un turismo más consciente, un urbanismo más inclusivo y una ciudadanía más activa".

Al mismo tiempo, el alcalde ha subrayado la idea de que Palma 2031 "no es una candidatura municipal, sino un movimiento colectivo que involucra a instituciones, entidades, empresas, creadores, diferentes perfiles profesional y el conjunto de la ciudadanía".

Como ha destacado el primer regidor, la candidatura dispone del apoyo de las principales instituciones de las Baleares, así como del mundo empresarial, las asociaciones culturales y un amplio espectro de representación ciudadana que se ha adherido progresivamente al documento que Palma defiende ante los expertos de la Unión Europea.

Posteriormente a su intervención, Martínez ha insistido en que la transformación del modelo turístico que Palma pretende liderar a nivel europeo y mundial "busca fundamentalmente la respuesta positiva de un viajero que se muestra interesado por la cultura, la gastronomía, el deporte, el patrimonio, y el conjunto de propuestas que el destino está en condiciones de ofrecer".

Para hacer posible la evolución positiva de este proceso, es necesario, según el alcalde, que desde las Administraciones públicas "se apueste por acometer inversión pública que sea capaz de mejorar equipamientos e incrementar los atractivos de la zona, tal y como esta legislatura se está haciendo en Palma y Platja de Palma".

Igualmente, según ha señalado, "es prioritario adoptar medidas que vayan en la línea de aumentar la calidad del destino", como se ha hecho desde el Ayuntamiento con la prohibición del alquiler turístico, las restricciones impuestas a las 'party boats', o la reconversión de la oferta ilegal de plazas residenciales.