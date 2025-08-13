Martínez, sobre moción de Vox de vetar actividades islámicas: "El PP no entrará en conflicto en discusiones estériles"

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha señalado que el PP "no entrará en conflicto con nadie en discusiones estériles" en relación con la posibilidad de que Vox presente en el Ayuntamiento una moción para vetar celebraciones islámicas en espacios públicos.

En declaraciones a los medios este miércoles en una visita a Son Sardina y tras ser preguntado por la cuestión, el primer edil de Cort ha apuntado que el programa de gobierno de los 'populares' "es de tender puentes y trabajar en la interculturalidad" aunque no ha aclarado el sentido del voto de su formación en caso de que Vox presentara esta iniciativa.

"No sé que moción presentaría --Vox-- y por tanto no puedo contestar", ha indicado Martínez, a la vez que ha considerado que "se tienen que normalizar las creencias, las ideologías y absolutamente todo el día a día de cualquier ciudadano de Palma".

En este sentido, ha remarcado que el PP "está para construir una sociedad cohesionada territorial y socialmente" y, ha subrayado, con esta voluntad se creó la regiduría de Interculturalidad en el Ayuntamiento.