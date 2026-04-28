Martínez participará en un foro con alcaldes de España y Reino Unido para compartir experiencias y modelos de gestión

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, participará en el Foro Bloomberg CityLab que se celebra este martes, en le que estarán presentes otros primeros ediles de España y el Reino Unido para compartir experiencias y modelos de gestión.

El objetivo es contribuir a mejorar las políticas públicas locales y a fortalecer el papel de las ciudades como motores de desarrollo y bienestar, según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

Este encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, es una cita internacional de referencia impulsada por Michael Bloomberg, quien fue alcalde de Nueva York entre 2002 y 2013, centrada en el intercambio de experiencias en materia de gestión municipal.

El evento reúne a responsables municipales de distintas ciudades españolas y británicas con el objetivo de "compartir buenas prácticas, analizar retos comunes y reforzar la cooperación institucional en ámbitos clave" como la innovación urbana, la sostenibilidad y la calidad de vida en las ciudades.

Junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también participan en representación de España, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Por parte del Reino Unido, asisten el alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham; el alcalde de Liverpool City Region, Steve Rotheram; el alcalde de South Yorkshire, Oliver Coppard; la líder del City of Edinburgh Council, Jane Meagher; así como la representante del Belfast City Council, Sharon McMicholl, en representación de la alcaldesa Tracy Kelly. El encuentro contará con la presencia del embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis.

"La participación del alcalde en este foro pone de manifiesto la proyección internacional de Palma y su implicación en espacios de diálogo, donde se abordan los principales desafíos urbanos desde una perspectiva global y colaborativa", han resaltado desde el Ayuntamiento de Palma.