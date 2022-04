Martínez (PP) critica el "abandono" de Playa de Palma a la que "no llega ni ecotasa ni fondos Next Generation"

PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, ha reprochado al Ayuntamiento la falta de inversiones y el "abandono" de Playa de Palma, a la que "no ha llegado ni la ecotasa, ni el 5 por ciento comprometido por Cort y a la que no llegarán los fondos Next Generation".

Así se ha expresado el dirigente 'popular' de Palma tras un encuentro celebrado este jueves con empresarios de la zona, a los que ha prometido destinar un mayor presupuesto si llegan al gobierno municipal, según ha informado el PP en un comunicado.

Martínez les ha asegurado que "cuando los 'populares' gobiernen", la gestión municipal, limpieza y seguridad, "se da por descontada" y les ha trasladado su "compromiso" de inversión pública, después de "siete años de abandono".

En el encuentro, enmarcado en la campaña del PP de Baleares 'El Protagonista eres Tú', el líder de los 'populares' de Palma se ha reunido con la Asociación Hotelera de Playa de Palma y con la marca turística Palma Beach, que agrupa a medio centenar de empresarios de la zona.

Martínez ha señalado que pese a "los avances" desde la ley Turística de 2012, desde 2015 "no se ha visto llegar ninguna inversión pública a la zona, no ha llegado nada de ecotasa, ni ese 5 por ciento al que se comprometió el Ayuntamiento y ahora se ve que tampoco llegará a Playa de Palma nada de los fondos Next Generation".

Por el contrario, Martínez ha puesto el ejemplo de la ciudad de Málaga, "donde han sabido impulsar un destino puntero al aprovechar bien la colaboración público-privada".

El presidente del PP de Palma ha destacado que Playa de Palma tiene que ser uno de los "motores" de la ciudad y ha reafirmado "su apuesta por la zona no sólo como zona turística, sino también para los residentes", para lo que ha incidido en la necesidad de "equipamientos, mantenimiento y mayor seguridad".