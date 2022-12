Martínez (PP) pide paralizar el proyecto del tranvía de Palma por la "falta de estudios e informes técnicos"

PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Palma y candidato a la alcaldía de la ciudad, Jaime Martínez, ha presentado 14 alegaciones ante el Ayuntamiento de Palma con el objetivo de reclamar la paralización del proyecto del tranvía de la ciudad por la "falta estudios e informes técnicos" que lo avalen.

En una nota de prensa, la formación ha criticado este lunes la "falta" de coordinación entre administraciones y ha asegurado que este proyecto no solucionará "los problemas de movilidad de Palma". El candidato 'popular' ha enfatizado que la Federación de vecinos, la Comisión de Centro Histórico y los arquitectos "también han presentado alegaciones contrarias al proyecto de tranvía".

"Palma y los palmesanos serán los más afectados por este tranvía que sólo generará más caos circulatorio. Nos preocupa que el Govern presentase un proyecto de este calado para nuestra ciudad, que Hila acudiese a hacerse la foto y vendiese que sería bueno para Palma", ha lamentado.

Además, Martínez ha indicado que la izquierda de Cort ha presentado alegaciones porque "no le gusta" el proyecto. "Hace más de un mes Hila anunció a bombo y platillo un proyecto de tranvía, incluso enseñaron vídeos y renders, que ahora no quiere ni él. Todos coinciden en lo mismo, no es bueno para Palma", ha declarado.

LOS CAMBIOS DE PALMA CON EL TRANVÍA

El candidato 'popular' ha explicado que el Ayuntamiento de Palma no ha ofrecido una alternativa a los cambios que sufrirá Palma con la incorporación del tranvía. "Se eliminarán 4.000 plazas de aparcamiento sin que se dé una solución, se talarán árboles que en su mayoría son anteriores a 1940, se instalarán catenarias que pondrán en riesgo el patrimonio de la ciudad y los tramos de plataforma única provocarán el colapso de zonas como El Molinar", ha manifestado.

En este punto, Martínez ha hecho hincapié en que el PP quiere los 240 millones para la movilidad de Palma, pero que lo prioritario para el Consistorio debería ser "mejorar el servicio que ofrece la EMT y electrificar el 100 por ciento de la flota".

"La izquierda lleva 20 años hablando del tranvía. Es un proyecto que siempre sale a la luz en época electoral, pero que nunca llegan a ejecutar y esta vez tampoco sucederá. Si de verdad quisiesen el tranvía, ya lo habrían puesto en marcha, llevan ocho años gobernando", ha finalizado.