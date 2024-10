Martínez reitera su compromiso con la seguridad como una de las áreas prioritarias de la legislatura

El alcalde preside el acto de celebración de la Diada de la Policía Local de Palma

PALMA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido esta tarde el acto de la Diada de la Policía Local, en la plaza Mayor, en el que ha reiterado su compromiso con la seguridad como una de las áreas prioritarias de la legislatura.

Durante su intervención, en la que se ha recordado a las víctimas del derrumbe de un edificio en Playa de Palma el pasado mayo, el alcalde ha subrayado "el gran reto" que ha afrontado el equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura, en concreto, dotar a Palma de una Policía Local "con recursos humanos, técnicos y operativos suficientes para hacer posible la instauración de un nuevo modelo de funcionamiento".

Martínez ha defendido la necesidad de incrementar los recursos humanos y operativos de la Policía Local y ha anunciado el compromiso de ampliar la plantilla con la creación de entre 100 y 120 nuevas plazas durante el próximo año.

En materia de infraestructuras y equipamientos, ha reiterado la apuesta por construir un nuevo cuartel policial en Nou Llevant, que reemplazará a las actuales dependencias, para dotar a la Policía Local de unas instalaciones "modernas y ajustadas a las necesidades del siglo XXI".

Igualmente, ha destacado el proyecto de la futura comisaría del parque de Ses Estacions y ha otorgado especial relevancia a la creación de la unidad Udrop y a la adquisición de vehículos y material que cumple con los requisitos "más exigentes" en el campo de la seguridad.

El principal propósito de estas actuaciones es "recuperar la condición de la Policía Local de Palma como cuerpo de referencia en el municipio" para conseguir, según ha continuado el alcalde, "una ciudad más segura, con una convivencia de mayor calidad y donde esté garantizado el legítimo derecho de todas las personas a sentirse protegidas".

Por último, ha dirigido un mensaje de reconocimiento a los miembros de la Policía Local, a los que ha agradecido su dedicación y compromiso, y ha expresado también su gratitud al resto de Fuerzas y Cuerpos de seguridad, a los Bomberos de Palma y a Protección Civil.

El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, y el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró, han abierto los turnos de intervenciones, antes de dar paso al discurso del alcalde y a la entrega de las medallas y distinciones.

Por su parte, Miquel Busquets ha elogiado "la profesionalidad y vocación de servicio" de los policías locales, al tiempo que ha recordado "el abnegado trabajo no visibilizado" del personal funcionario administrativo no policial y de aquellas secciones "imprescindibles, pero que no suelen salir en las noticias".

A su vez, el jefe de la Policía Local ha realizado una defensa de todos aquellos miembros del departamento que "con su experiencia y dedicación han logrado modernizar el Cuerpo". Además, Mascaró ha afirmado que la pretensión es construir una Policía Local "adaptada a las nuevas tecnologías, preparada y bien formada, bien dotada y capaz de atender las demandas" de los ciudadanos.

Asimismo, ha mencionado los resultados del trabajo realizado durante el pasado año, reseñando actuaciones como la intervención en 80.322 servicios, de los que 4.379 fueron en accidentes de circulación; la tramitación de 5.656 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, que culminaron en la detención de 248 personas, de las que 166 estaban relacionadas con casos sobre violencia de género.

ENTREGA DE DIPLOMAS Y DISTINCIONES

En el acto se ha realizado la entrega de diplomas y distinciones a los agentes que se han jubilado recientemente, a los que se les ha agradecido su dedicación al cuerpo de la Policía Local y se les ha obsequiado con una obra gráfica del artista Fèlix Coll.

Igualmente, se ha entregado una distinción al personal adscrito al Servicio de Seguridad e Instalaciones de la Prefectura de la Policía Local, que ha recogido el inspector Luis Pérez Sánchez, responsable de la Policía Comunitaria.

A continuación, se han entregado las felicitaciones del pleno del Ayuntamiento en reconocimiento público por la promoción y la dignificación de la función y del cuerpo policial o servicios especialmente meritorios en el cumplimiento de las funciones propias de los agentes de la Policía Local.

Las han recibido el oficial Carlos Alomar Amorós y los policías Vicente Pardo Pardo, José Carlos Ramos Hinojosa, Bartomeu Massanet Batle, Miguel Ángel Noguera Gómez, y Manuel Martínez Servera.

En el ámbito de las condecoraciones policiales, han recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco el oficial Juan Carlos Oller Marqués y los policías Gabriel Mercant Gelabert, Alberto Ribas Castells, y Ramón Vico Rodríguez.

Por otro lado, la Cruz al Mérito Policial con distintivo verde, que se otorga por haber ejecutado o dirigido con éxito un servicio especialmente dificultoso, ha sido para el subinspector Mario González Parra y a los oficiales Antonio Cebrián Rubio, Juan Carlos Fuster Obrador, Nicolás José Moragues González y Miguel Ángel Vico Rodríguez.

También a los policías Miguel Calafell Riutort, Antonio Hernández Capó, Javier Bartolomé Ferriol Martínez, Agustín Ángel Ciriano Caldentey, Jaime Llabrés Benítez, Matías Alejandro Tortella Tugores, Nicolás Maymó Millán y Rafael Jesús de León Clar.

Las medallas al Mérito Policial con distintivo azul han sido otorgadas a los oficiales David Duran Núñez y Tomás Javier Más Castellá, así como a los policías Daniel Nicolau Diago, Miguel Ángel Caldentey Valls, Ángel de Jesús Barrientos Prieto, Pedro Daniel Nadal Ballester, Jaime Garau Calero, Antonio Babot Rabasa, Margarita Inmaculada Cañellas Martínez y Alberto Martín López.

También se ha hecho entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a Silvia Gordiola Llabrés, jefa de Departamento, por su tarea en el área de Seguridad Ciudadana; a Catalina Albertí Vaquer, jefa del Negociado de Multas; Mercedes Pérez Pérez, trabajadora social del área de Igualdad; Mateu Jaume Sureda, coordinador de la SMAP-ORA; Francisco Javier Santos Arias, inspector jefe de la Policía Nacional en la comisaría de Playa de Palma; Miguel Antonio Suárez García, inspector jefe jubilado de la Policía Nacional, y Gonzalo Calleja Hidalgo, jefe de sección de la brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Han recogido también este reconocimiento Francisco Javier López Alegre, comandante jefe de la compañía de Calvià de la Guardia Civil; Leónidas Fernando García del Castillo, coronel de Infantería, Francisco Svolsak Blanco, inspector jefe de Vigilancia Aduanera, la Taula d'Entitats Fent Pinya, y la perra Mica, que colaboró en las tareas de rescate en el terremoto de Turquía, en la zona de Adiyaman.

En cuanto a los cuerpos de emergencia, debido a su labor en el dispositivo que operó en el derrumbe en Playa de Palma, han sido galardonados Cristina Abad Escámez, médica del SAMU061; Jaime Crespí Quintana, oficial del Cuerpo de Bomberos de Palma, y Maria Adela Carreño Ramos, inspectora de la Policía Nacional.

Finalmente, de la Fiscalía, han sido también reconocidos Adelaida Jiménez Villarejo Fernández, fiscal de Seguridad Vial; Tomás Herranz Sauri, fiscal especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, y Joan Feliu Amengual, intendente jubilado de la Policía Local de Palma, quien estuvo al frente de la prefectura durante más de 20 años.

A la ceremonia han asistido regidores del equipo de gobierno y de los diferentes grupos municipales, así como el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y representantes de las diversas instituciones civiles y militares y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.