Martínez valora el trabajo hecho por Cort en vivienda durante la jornada 'Palma 2045. La ciudad que queremos construir'

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, participa en la jornada 'Palma 2045: La ciudad que queremos construir', organizada por Proinba con el apoyo del Ayuntamiento de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha participado este viernes en la jornada 'Palma 2045: La ciudad que queremos construir', donde ha puesto en valor el trabajo que se está realizando por parte del actual equipo de gobierno municipal en materia de vivienda, simplificación administrativa, digitalización e innovación, así como los proyectos transformadores que se están desarrollando.

El evento, organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), con la colaboración del Instituto de Empresa, KPMG y Rex4media, y el apoyo del Ayuntamiento de Palma ha incluido dos mesas de debate centradas en 'Agilización y cambio normativo. Licencias, DR, ECU y Digitalización' y 'La ciudad que queremos. Visión, Modelo Urbano y Vivienda'.

Así lo ha informado el propio Ayuntamiento en una nota de prensa, en la que ha apunta que en las mesas de debate han participado, entre otros ponentes, el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, y la gerente de Urbanismo, Marta Amer.

El primer regidor de Cort ha recordado durante su intervención en el coloquio de apertura las principales medidas de agilización administrativa que se han ido implantando desde el Consistorio, tanto en materia urbanística y de vivienda como de fiscalidad.

En este sentido, ha enumerado acciones como la implantación de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs) como primer filtro técnico; la eliminación de las citas previas; la supresión de trámites innecesarios y duplicidades; la simplificación de los informes sectoriales; la declaración responsable en el proyecto de ejecución; la puesta en marcha de nuevos visores; o la creación de una 'check list' para la revisión de los proyectos. A estas medidas se suman incentivos fiscales como la reducción de impuestos y bonificaciones en el IBI o el ICIO, según ha recordado.

En materia de nuevas tecnologías e innovación, el alcalde ha subrayado también la importancia de avanzar hacia una "digitalización real de la administración", destacando, entre las medidas adoptadas, "la puesta en marcha del Centro de Control Demográfico y Turístico, un proyecto integrado en el Palma Culture and Innovation Bay que permitirá obtener datos fiables y actualizados para la toma de decisiones y políticas públicas".

Este impulso digital se refuerza con otras iniciativas ya en marcha, como la creación del gemelo digital de Palma, la futura ordenanza Sandbox o el desarrollo de un Plan de IA.

"Nuestra obligación es simplificar al máximo, eliminar trámites innecesarios y poner orden, con el compromiso de modificar normas y leyes para que esto suceda", ha afirmado Martínez, quien también ha remarcado la necesidad de "avanzar en el ámbito de las nuevas tecnologías", un compromiso que se materializa en el Palma Culture & Innovation Bay, el futuro distrito de innovación, de Nou Llevant.

Igualmente, el primer regidor de Cort ha insistido en la necesidad de "entender la ciudad como un único ente y lograr esa cohesión territorial y social, también en materia de vivienda".

En este contexto, ha recordado la puesta en marcha del plan de choque de vivienda, con las primeras 166 ya adjudicadas. "En breve saldrán entre 800 y 1.000 más", ha añadido, destacando también el trabajo conjunto con entidades como Aspanob, Aspas o Sant Joan de Déu para reforzar la vivienda social.

En este punto, el alcalde ha subrayado la importancia de ofrecer una respuesta habitacional integral que aglutine todas las opciones específicas para los distintos perfiles y necesidades, para lo cual es necesaria una colaboración efectiva entre administraciones y también a nivel público-privado. Esta cooperación, ha continuado, ya está permitiendo el desarrollo de proyectos habitacionales clave, como las viviendas del plan de choque o los Proyectos Residenciales Estratégicos.

CORT TRABAJA EN "UNA CIUDAD MODERNA Y MEDITERRÁNEA"

Para cerrar su intervención, y mirando hacia la Palma 2045, Martínez ha resaltado el proyecto de ciudad en el que está trabajando el actual equipo de gobierno municipal, con proyectos estratégicos, abriendo la ciudad hacia la montaña y el mar, y reforzando su identidad mediterránea.

En esta línea, ha señalado el constante diálogo y la cooperación con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en todo aquello que afecta al puerto y a Palma, así como otras actuaciones destacadas a nivel municipal, como la adquisición de la finca de Son Quint, conectando la ciudad con la Serra de Tramuntana.

El alcalde ha mencionado asimismo otros proyectos de gran envergadura que contribuirán a esta transformación urbana, como son el Plan Global de Actuación de Playa de Palma o la candidatura a Capital Cultural Europea de la Cultura en 2031.

"Trabajamos para convertir Palma en una ciudad moderna y mediterránea, generadora de oportunidades con proyectos como el Palma Culture and Innovation Bay, centrado en economía azul, cultura, innovación; proyectos que generarán nuevas oportunidades", ha concluido Martínez, resaltando la importancia de actuar ahora para que, "dentro de unos años, se tenga la capacidad de cubrir las necesidades de la realidad demográfica de Palma".