Más de 120 parados de larga duración encuentran trabajo gracias al programa 'Plan SI' del SOIB

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 122 parados de larga duración han encontrado trabajo gracias al programa 'Plan SI' puesto en marcha por el Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB), dependiente del Govern.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, en un comunicado, ha presentado los últimos datos de un programa dirigido al fomento del empleo de los colectivos más vulnerables y, especialmente, de aquellas personas que acumulan más de un año en situación de desempleo.

Según los datos actualizados a 1 de septiembre, 122 personas han conseguido un contrato laboral después de haber participado en el 'Plan SI', con una tasa de inserción del 47,1%.

Además, 465 personas están disponibles de manera inmediata para incorporarse al mercado laboral y 259 han superado las limitaciones de empleabilidad que presentaban al entrar al programa.

Estos resultados, ha señalado la Conselleria, demuestran que la iniciativa ha sido eficaz y permiten proyectar hacia el año que viene el 'Plan SI II' "con objetivos reforzados, la voluntad de consolidar los avances y multiplicar las oportunidades de inserción".

Desde el inicio del programa, el SOIB ha realizado 1.119 diagnósticos de participantes, cifra que supera el objetivo inicial del millar, y ha diseñado 743 itinerarios personalizados de inserción, también por encima de la previsión inicial de 600.

El 'Plan SI' plantea un itinerario que incluye diferentes fases, desde el sondeo y la captación hasta la acogida y el diagnóstico, la firma del acuerdo personal de empleo, la ejecución del itinerario y, finalmente, el seguimiento y cierre.

Todo este proceso tiene como finalidad reincorporar a mujeres y hombres mayores de 45 años al mercado laboral, reconocer y visibilizar el valor de la experiencia profesional, facilitar incentivos a la contratación estable y ofrecer un acompañamiento con seguimiento individualizado.