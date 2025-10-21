Más de 1.500 menores de 30 años de Baleares han comprado su primera vivienda sin pagar el ITP

IBIZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha asegurado este martes que más de 1.500 menores de 30 años de Baleares han pagado cero euros en impuestos por comprar su primera vivienda, ahorrándose, por tanto, el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Así ha contestado en el pleno del Parlament de este martes a la diputada de Vox, Patricia de las Heras, quien le ha preguntado cuándo se hará efectivo el aumento del precio para la bonificación del ITP de adquisición para la primera vivienda en Ibiza.

Costa ha señalado que se trata de una de las medidas de las que se siente "más orgulloso". Además, ha señalado que más de 2.400 menores de 36 años o familias monoparentales o numerosas han pagado la mitad de lo que pagaban con el PSOE, con ahorros de entre 10.000 a 20.000 euros en la compra de su primera vivienda.

El vicepresidente ha explicado que esperan tener pronto los datos suficientes para subir el precio de las viviendas susceptibles de esta medida a 378.000 euros. "Somos los primeros interesados para que esta medida sea una realidad lo antes posible", ha concluido.