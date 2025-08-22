Más de 1.500 plazas turísticas saldrán a la venta en Mallorca a partir de septiembre

Archivo - Una joven junto a uno de los códigos de acceso utilizados por las viviendas con fines turísticos, en pleno centro de la ciudad. - EUROPA PRESS - Archivo

Un total de 1.570 plazas turísticas, entre las destinadas al alquiler vacacional, a los establecimientos hoteleros y a los hoteles en edificios catalogados, saldrán a la venta a partir de septiembre en Mallorca.

Todas ellas forman parte de las dos bolsas temporales que fueron creadas por el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), dependiente del Consell de Mallorca, a raíz de la aprobación por parte del Govern del decreto de contención turística.

Las dos bolsas, según explicó en su día el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, se nutren de las plazas que se han dado de baja desde la aprobación de la normativa ya sea por la vía de oficio o de forma voluntaria.

La idea del Consell de Mallorca es realizar tres convocatorias públicas, la primera de ellas en septiembre y otras dos los próximos enero y mayo, con un precio por plaza de unos 3.500 euros.

No obstante, también existe la posibilidad de que el intercambio de plazas se haga entre particulares sin pasar por las bolsas. En estos casos el precio lo fijaría el mercado, aunque la legalidad de las transacciones deberá ser verificada por la institución insular.

Desde la oposición han sido muy críticos con esta medida, dado que consideran que elimina 'de facto' la moratoria de plazas turísticas iniciada durante las pasadas legislaturas.

ALQUILER VACACIONAL, HOTELES y EDIFICIOS BIC

Según la información publicada por el CBAT en su página web, las plazas saldrán a la venta de forma escalonada a partir del próximo 1 de septiembre.

Las primeras en hacerlo, ese mismo día, serán las 654 de alquiler vacacional, que deberán cumplir con las condiciones previstas en la legislación vigente para la presentación de la correspondiente declaración responsable de inicio de la actividad turística (Driat).

Esta declaración deberá presentarse ante el Servicio de Ordenación Turística del Consell de Mallorca en el plazo de tres meses contados desde la notificación del certificado de adquisición de las plazas. En el caso de que no sea así, las plazas retornarán en a la bolsa de manera automática.

Pueden comprarlas tanto personas físicas como jurídicas que pretendan comercializar una vivienda como alquiler vacacional o ampliar las plazas de una vivienda que ya se comercializaba previamente. Las plazas adquiridas solo se podrán transmitir a un tercero tras cinco años.

Aunque las plazas serán adjudicadas por estricto orden del registro de entrada --siempre que cumplan con los requisitos--, se dará prioridad a aquellas solicitudes en las que se acredite que el comprador acredite la titularidad de la vivienda dentro de los últimos tres años, con la excepción de aquellas heredadas.

El 16 de septiembre será el turno de las 416 plazas que integran la bolsa temporal destinada a los establecimientos de alojamiento turístico, que estarán sujetas a prácticamente las mismas condiciones que el alquiler vacacional.

Entre medias, el 9 de septiembre, saldrán a la venta 500 plazas para establecimientos turísticos que estén ubicados en edificios catalogados o declarados bien de interés cultural (BIC).