Más de 16.000 personas asisten a la primera jornada del Mallorca Live Festival

Publicado 11/05/2019 11:52:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 16.000 personas han acudido este viernes a la primera jornada del Mallorca Live Festival en la que han actuado artistas como Amaia, Vetusta Morla o Two Door Cinema Club en una jornada de doce horas de música en el antiguo Aquapark de Calvià, según ha informado la organización en una nota.

Así, Amaia estrenó alguna de las canciones incluidas en su álbum debut mientras que la banda La M.O.D.A, que actuaron tras la ganadora de Operación Triunfo, tocaron temas rock folk.

ÚNICA ACTUACIÓN EN ESPAÑA

El grupo Vetusta Morla se estrenó en Mallorca con un concierto en el que tocaron temas de su último disco 'Mismo Sitio, Distinto Lugar' o temas clásicos como "Maldita Dulzura" o "Copenhague". Además, los irlandeses Two Door Cinema Club remataron la jornada con canciones conocidas, como 'What You Know' o 'Talk'.

El festival continúa este sábado con la única actuación de Jamiroquai este año en España como plato fuerte de la noche junto a presencia de bandas como The Vaccines, Fuel Fandango, Viva Suecia, Novedades Carminha y djs como Dixon y Mathew Jonson.