Más de 200 personas mayores de Mallorca podrán visitar Eivissa y Formentera durante cuatro días - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una nueva edición del programa de viajes culturales dirigido a más de 200 personas mayores de la isla, quienes podrán visitar Eivissa y Formentera durante cuatro días.

Las estancias, que anteriormente habían sido en Menorca y Perpiñán, incluyen actividades culturales y gastronómicas, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El viaje se desarrollará en cuatro turnos, del 5 al 8 de mayo, del 12 al 15, del 19 al 22 y del 26 al 29, con una duración de cuatro días y tres noches en régimen de pensión completa.

El programa incluye el transporte, el alojamiento, las actividades y el seguro. Cuenta con una financiación del 75% por parte del Consell de Mallorca y tiene un precio de 198 euros por persona. En total, el programa ofrece 216 plazas, distribuidas en 200 plazas en habitación doble (con acompañante) y 16 plazas individuales.

Entre las actividades previstas se incluyen visitas a espacios naturales como el Parque Natural de Ses Salines o es Vedrà, así como recorridos culturales por Dalt Vila, el centro histórico de Eivissa declarado Patrimonio de la Humanidad.

También incluye una excursión de un día completo a Formentera, con paradas en los principales enclaves y una experiencia gastronómica con productos locales.

El programa se completa con visitas al norte de Eivissa, con paradas en municipios como Sant Miquel, Santa Gertrudis o Santa Eulària, así como tiempo libre.

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha destacado que esta iniciativa "permite a las personas mayores salir de la rutina, compartir tiempo con otras personas y conocer nuevos lugares de una forma activa y participativa".

Las inscripciones se podrán realizar del lunes 30 de marzo al miércoles 8 de abril a través de la sede electrónica de la institución insular y después se llevará a cabo el sorteo de plazas.