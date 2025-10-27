Más de 200 profesionales participan en una jornada sobre las nuevas tendencias en el abordaje de la depresión

La consellera de Salud, Manuela García, inaugura la jornada 'Nuevas tendencias en el abordaje integral y humanizado de la depresión: cuidando de la salud mental desde la infancia a la edad adulta'. - CAIB

Más de 200 profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo han participado este lunes en la jornada 'Nuevas tendencias en el abordaje integral y humanizado de la depresión: cuidando de la salud mental desde la infancia a la edad adulta'.

El encuentro, organizado por la Dirección General de Salud Mental del Govern y la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Baleares, ha tenido lugar en el Hospital Universitario de Son Espases.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, se han tratado cuestiones que van desde una mirada amplia al tratamiento, al apoyo en primera persona y a la incidencia en la infancia y la adolescencia.

La consellera de Salud, Manuela García, ha inaugurado la jornada y ha recordado la importancia de pedir ayuda profesional ante los primeros síntomas de depresión, no subestimar esta enfermedad y solicitar atención sanitaria desde el inicio.

La jornada ha comenzado con la conferencia inaugural 'Pasado, presente y futuro de los psicodélicos en salud mental', a cargo del médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona Santiago Madero.

También han intervenido las psiquiatras Rocío Gómez, con 'El abordaje del trastorno depresivo resistente', y Yolanda Lázaro, con 'La aplicación de la terapia electroconvulsiva en depresión'.

La enfermera, profesora e investigadora Xandra González, por su parte, ha explicado la puesta en marcha del programa Paciente Activo en el trastorno depresivo mayor y la importancia del apoyo en primera persona.

Además, la psiquiatra y directora del Instituto Balear de la Infancia y la Adolescencia, Isabel Flórez, ha hablado sobre 'La atención a la depresión infantojuvenil'; el psicólogo y director de Convivexit, Toni Vich, ha impartido la charla 'Escuelas que cuidan: la educación también es emoción'; y la investigadora del IdISBA Chus Serrano ha tratado la 'Prevención del suicidio mediante enfoques innovadores en Atención Primaria: estudio PROMESA'.