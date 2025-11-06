Más de 2.000 atletas competirán este domingo en la Cobra Race Ciutat de Palma

Presentación de la Cobra Race Ciutat de Palma en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La competición de fitness funcional Cobra Race Ciutat de Palma se celebrará este domingo en el Campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y contará con la participación de más de 2.000 atletas.

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este jueves este evento deportivo, que llega por primera vez a la capital balear tras el éxito de su última edición en Ibiza, que reunió a más de 500 participantes.

El director general de Deportes, David Salom, ha subrayado que la Cobra Race Ciutat de Palma arranca con una gran cifra de participantes, lo que "demuestra el atractivo de esta competición y el poder de convocatoria de la organización".

De su lado, el presidente de la Asociación para el Fomento del Deporte Funcional, Toni Barceló, y el responsable y promotor de la Cobra Race, José Luis Córcoles, han explicado que la competición es un punto de encuentro entre atletas y público que "comparten la misma pasión por la actividad física, el esfuerzo y la vida saludable", y han agradecido el apoyo de Cort.

Además de las pruebas deportivas, se ofrecerá al público una jornada grauita con zonas de animación, espacios de descanso y una amplia oferta gastronómica.

La competición cuenta con el patrocinio de Illes Balears Sostenibles, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el Ayuntamiento de Palma y el Instituto Municipal del Deporte (IME), así como el apoyo de empresas comprometidas con la promoción de la actividad física y los hábitos saludables.

En el acto de presentación también han estado presentes el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàsar, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.