Más de 2.500 alumnos participan este diciembre en los conciertos didácticos del programa 'Viu la Cultura' - CAIB

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.500 alumnos participarán este diciembre en los conciertos didácticos del programa 'Viu la Cultura', el primero de los cuales ha tenido lugar este lunes, a cargo de Mar de las Heras, en el Conservatorio Superior de Música de Baleares, y ha contado con la asistencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que más de 2.500 alumnos de primer y segundo ciclo de educación primaria --de 1º a 4º-- participarán en los conciertos didácticos que organiza esta Conselleria en el marco del programa 'Viu la Cultura' este mes de diciembre.

El Conservatorio Superior de Música de Baleares ha acogido esta jornada los dos primeros conciertos didácticos 'La Mar de Música en Concert', incluidos dentro del programa de la Conselleria.

El conseller Antoni Vera y la directora general de Primera Infància, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, han asistido a este primer concierto, a cargo de la artista Mar de las Heras y el grupo La mar de música.

Este espectáculo ofrece una experiencia musical participativa, basada en el juego, el movimiento y la vivencia sonora. Los niños disfrutan de un repertorio que combina canciones, juegos cortos, percusión corporal, pequeñas danzas y actividades musicales sencillas, con contenidos pedagógicos que favorecen la interiorización de ritmos, modos musicales y melodías.

La propuesta incorpora metodologías innovadoras como la Teoría del Aprendizaje Musical (MLT) de Edwin Gordon, la metodología Tot Sona de Dàmaris Gelabert, pinceladas de Música in Culla (Italia) y la metodología de Tamara Chubarovsky. Cada canción incluye un juego o actividad con objetivos musicales específicos: diálogos tonales y rítmicos, percusión corporal y exploración vocal y lingüística.

Los conciertos 'La Mar de Música en Concert' continuarán este martes en el Teatre Principal de Inca y el miércoles en el Teatre de Manacor.

En la isla de Ibiza, el concierto didáctico será a cargo del grupo Batafaluga el próximo martes 9 de diciembre, mientras que en Menorca se celebrará el lunes 15 de diciembre con el artista Cris Juanico.