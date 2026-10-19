Más de 32.000 mujeres participaron en 2025 en el programa de detección precoz de cáncer de mama, un 20% más que en 2024

Archivo - Mujer haciéndose una mamografía. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32.232 mujeres de Baleares participaron en 2025 en el programa de detección precoz del cáncer de mama que desarrolla la Dirección General de Salud Pública, un 20% más en comparación a las cerca de 27.000 mujeres que lo hicieron el año anterior.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, la tasa de participación creció en cinco puntos, ya que se sumaron al programa preventivo el 75% de las mujeres invitadas, frente al 70% que lo hicieron en 2024.

Los datos del programa de cribado de cáncer de mama superaron en 2025 todos los registros anteriores. Así, el año pasado se enviaron 43.202 invitaciones, 4.664 más que el ejercicio anterior, un 12% más. La tasa de cobertura se situó en 2025 en el 66%, más de dos puntos por encima de la de 2024.

Por islas, en Mallorca participaron 24.020 mujeres, lo que supone una tasa de participación del 74%; en Eivissa y Formentera lo hicieron 4.372 usuarias (tasa de participación del 72%), y en Menorca 3.840 mujeres, con una participación porcentual del 82% de las invitadas al programa.

La Conselleria ha animado a todas las mujeres incluidas en el programa a participar en él porque el cribado de cáncer de mama puede reducir hasta un 40 por ciento el riesgo de morir por esta enfermedad.

El cribado es un programa de salud pública dirigido a mujeres sanas y sin síntomas y diseñado para detectar tumores en sus fases más iniciales, cuando todavía no son palpables.

El programa de detección precoz de cáncer de mama está dirigido en la actualidad a la población femenina con edades comprendidas entre los 45 y los 74 años.

UN TOTAL DE 92 TUMORES DIAGNOSTICADOS

Como resultado de este cribado poblacional, el año pasado se derivaron 1.139 mujeres para que se realizaran pruebas complementarias en las unidades de mama de sus hospitales de referencia, cifra que supone el 3,5% de las participantes en el programa.

En estas derivaciones para pruebas complementarias se diagnosticaron 92 tumores de mama en diferentes estadios. Por islas, 77 de estos cánceres se diagnosticaron a mujeres de Mallorca, 11 en las Pitiusas y cuatro en Menorca.

La Dirección General de Salud Pública ha recordado que las citaciones se realizan mediante mensajes SMS enviados a sus dispositivos móviles, en lugar de las cartas que se remitían con anterioridad a sus domicilios.

En estos SMS figura la prueba diagnóstica (mamografía) para la que se ha citado y el día, el lugar y la hora de la realización. También se incluye en el mensaje un número de teléfono en el que se pueden realizar cambios en caso de que no pueda asistir a la cita ofrecida.