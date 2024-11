Más de 400 profesionales de la música participan en la FiraB! de Música 2024

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

FiraB! de Música 2024 ha contado con la participación de 400 profesionales de la música en las jornadas del Teatre Mar i Terra --un 11% más que hace un año-- y 58 propuestas musicales, con las que se han subido a los escenarios un total 255 músicos de todos los géneros.

Las actuaciones musicales se ha celebrado entre los días 6 y 9 de noviembre y este año se ha alcanzado un nuevo récord de participación, puesto que tanto el viernes en Es Gremi, como el sábado en el Teatre Xesc Forteza se agotaron todas las entradas disponibles.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha indicado que la gran mayoría de artistas procedían de Baleares --de todas las islas--, aunque también ha habido algunas propuestas de Cataluña, Madrid y de la Comunidad Valenciana. Del ámbito internacional, ha contado con artistas de Italia, Alemania, Eslovenia, Países Bajos, Portugal, Islandia, Suecia, Rumanía, Austria y Grecia.

El ganador de 'Art Jove Joves Intèrprets' ha sido Marc Laliga, el de 'Art Jove de Creació Musical' J Bordoy y el del premio 'Pop Rock', organizado por el Ayuntamiento de Palma, ha recaído en Negre. Este año también se han incluido por primera vez dentro de la programación los 'Premis Enderrock de la Música Balear 2024', que se han celebrado en el Teatre Principal de Palma.

La feria ha contado con ocho intercambios con otras ferias y mercados, tanto nacionales como internacionales. En el ámbito estatal, han colaborado con el Mercado de Música Viva de Vic, con Raquel Lúa, y con la feria Trovam de en la Comunidad Valenciana, con Sandra Monfort. En el ámbito internacional, se han presentado artistas enviados por Napoli Worl de Italia --Suonno d'Ajere--, Mastering the Music Business de Rumanía --K not K--, Spike de Bulgaria --Trigaida--, Future Echoes de Suecia --Stockholm Noir--, InJazz de Países Bajos --Rembrandt Trio-- y Jazzfestival Saalfelder --Other:M:Other--.

En las Jornadas Profesionales, que se han llevado a cabo durante cuatro días en el Teatre Mar i Tierra, se ha organizado un total de 16 charlas, entre mesas redondas, talleres y presentaciones. Allí, se han tratado temas de actualidad del sector, como las nuevas generaciones musicales, la coprogramación o la salud mental.

También se celebraron cinco sesiones de citas rápidas, con el objetivo de facilitar las relaciones de los artistas con los profesionales invitados.

Además, ha contado con la colaboración con instituciones españolas y extranjeras. La Asociación de Productores Musicales coorganizó la charla sobre las nuevas generaciones musicales. Plataforma Jazz España, asociación que reúne la mayoría de festivales de jazz de España, volvió a celebrar su asamblea en el marco de Fira B! y presentó su experiencia en coprogramación. Music Export Poland, en el marco del foco en Polonia, presentó el mercado polaco y aportó diez profesionales relevantes del país.

Entre los invitados ha habido representantes de festivales, salas y empresas internacionales, como Sziget, Hanvetö, Southbank, Jazzfestival Saalfelden, Jazzahead!, Flagey, Lantaren Venster, Montreaux Jazz, Musicamorfosi, Bertholdt Records, Sounds of Europe, Wise Music, Universal, Out There Music, Kobuz o Pias Integral.

También ha contado con representantes del sector nacional como Last Tour, Talent Barcelona, Promusicae, Crash Music, Playplan, Virgin, Fundación Caja Burgos, Diputación de Barcelona, Auditorio de Girona, Ayuntamiento de Olot, Ayuntamiento de Martorell, Mercat de Música Viva de Vic, Jazz Cádiz, Canarias Jazz y Más, entre otros.