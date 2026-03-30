Más de 4.400 alumnos de 109 centros de Baleares participan en los concursos de dibujo y redacción del Parlament

El presidente del Parlament, Gabrile Le Senne y el resto del jurado de los concursos de dibujo y epresión escrita de 2026. - PARLAMENT

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.400 alumnos de 109 centros de Baleares han participado este 2026 en dos concursos de dibujo y redacción para acercar el Parlament a los estudiantes.

Según ha informado este lunes la Cámara balear en un comunicado, se han presentado 2.785 dibujos y 1.669 redacciones de 77 centros de Mallorca, 13 de Menorca, 15 de Ibiza y cuatro de Formentera para participar en la XXII edición del concurso de dibujo 'Un Parlament para todos' y la XIX edición del concurso de expresión escrita 'Valores y Parlament'.

Para realizar los concursos, los tutores reciben a principios de curso material divulgativo del Parlament, que se completa con visitas a la sede por parte de los centros que lo solicitan. Los participantes elaboran un dibujo con un lema relacionado con las funciones y la organización del Parlament, así como una redacción que recoge los valores de la institución.

Los actos de entrega de premios de ambas categorías se darán a conocer en mayo en cada una de las islas.

Este año, el jurado lo han formado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, personal de la Conselleria de Educación y Universidades y funcionarios del órgano legislativo.

El Parlament ha resaltado que la cifra de centros participantes en los certámenes es la más alta de la historia de ambos premios, lo que, según la institución, confirma la buena aceptación de los concursos por parte de los centros escolares de Baleares.