PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 750 personas participan en un programa de talleres de catalán para familias que el Govern, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha puesto en marcha en los centros de educación infantil y primaria públicos y concertados.

Los talleres de catalán para familias son cursos de lengua catalana de nivel inicial pensados para recién llegados, destinados a padres y madres de los alumnos de las escuelas, pero abiertos también a cualquier adulto que esté interesado en hacer un primer contacto con la lengua propia del archipiélago, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

La duración de los cursos es de 20 horas y son totalmente gratuitos tanto para las escuelas como para aquellos que se apuntan.

Actualmente, se imparten un total de 48 cursos, repartidos por las cuatro islas, con 752 personas inscritas.

Por un lado, en Mallorca, se llevan a cabo 42 de los cursos, de los cuales 14 son en Palma, 4 en Manacor, 3 en Llucmajor y en Pollença, y, el resto, repartidos por el resto de municipios, con un total de 694 personas inscritas.

Por otro lado, en Menorca se imparten tres cursos, dos en Maó y uno en Ciutadella, con unas 30 personas inscritas, y en Ibiza, actualmente se cursa un taller en Vila y uno en Sant Joan de Labritja, con unas 20 personas inscritas. Finalmente, en Formentera se está haciendo un curso en Sant Francesc.

Se trata de una iniciativa que nace desde el IEB para ofrecer en los centros educativos, los cuales son los que disponen de una gran flexibilidad de organización, dado que pueden decidir en qué fechas se quieren llevar a cabo los cursos y qué horarios se consideran más adecuados para llegar a un mayor número de familias.

Esto les permite, por ejemplo, adaptarse a las personas que trabajan durante la temporada turística. Además, las inscripciones en estos cursos también se recogen a través de las secretarías de cada centro.

El programa ofrece unos talleres de carácter muy práctico, pensados para dar herramientas para la vida cotidiana de las familias y ofrecerles una gran oportunidad para incorporar el catalán como lengua normal de comunicación entre la comunidad educativa. También sirven como herramienta de acogida lingüística para las familias de los centros.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el director del IEB, Llorenç Perelló, han asistido a uno de los talleres del programa, impartido en el Colegio Santa Maria de Palma.

Durante la visita, han conocido el funcionamiento del taller así como a algunas de las familias recién llegadas participantes y su implicación para aprender el catalán.

"Desde este Govern, a través del trabajo del IEB, apostamos por programas y cursos como estos, para ofrecer herramientas y oportunidades a las familias recién llegadas para conocer y aprender la lengua catalana", ha afirmado el conseller.

Además, el director del IEB, Llorenç Perelló, ha añadido que iniciativas para acercar el catalán a la población recién llegada "hacen que se promueva el uso habitual de la lengua en torno a familias no-catalanohablantes de una manera práctica y accesible".