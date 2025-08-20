Más de 80 estudiantes hacen prácticas en el IMAS gracias a un nuevo protocolo que refuerza el impacto formativo

Archivo - El conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez. - EUROPAPRESS - Archivo

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha acogido este curso a 86 alumnos en prácticas provenientes de ciclos formativos de grado medio y superior, así como de varias universidades estatales, con el objetivo de fomentar la experiencia práctica y establecer vínculos entre la administración pública, el tejido empresarial y el sistema educativo.

"Nuestro compromiso con la formación es indisociable de nuestro papel como institución pública de referencia en servicios sociales. No sólo ofrecemos recursos asistenciales a la ciudadanía, sino que también contribuimos a preparar a los profesionales que garantizarán el futuro de estos servicios*, ha destacado el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

Gracias a la elaboración y la implementación de un nuevo protocolo de prácticas formativas, impulsado por la Sección de Programas Transversales, el IMAS ha conseguido unificar criterios de acogida, agilizar la tramitación de solicitudes y mejorar la evaluación del impacto de estas estancias, según ha indicado en un comunicado la institución insular.

"Apostamos por una formación de calidad, diversa e inclusiva, que sea capaz de adaptarse a los retos sociales actuales y futuros", ha añadido Sánchez.

EL IMAS COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE VIVO

Las prácticas formativas han implicado una gran variedad de áreas y servicios, desde centros residenciales hasta ámbitos como infancia y familia, promoción de la autonomía personal o personas con discapacidad.

Este modelo formativo refuerza la función del IMAS como un ecosistema de aprendizaje e innovación social, en la que la colaboración con estudiantes y centros educativos permite detectar talento y actualizar constantemente los procesos de trabajo.

"Queremos que los estudiantes vivan las prácticas como una experiencia transformadora y que encuentren en el IMAS una institución abierta, que escucha y que innova", ha concluido Sánchez.

UN REFERENTE FORMATIVO Y CIENTÍFICO

La Sección de Programas Transversales del Servicio de Planificación y Documentación tiene un papel clave en la gestión de estos programas y también en la promoción de la investigación y la difusión del conocimiento. Entre sus funciones destaca la edición de la revista científica semestral Almenara, que recoge estudios y experiencias del ámbito de los servicios sociales.