Más de 850 niños y jóvenes viven su verano con el Consell de Mallorca.

Más de 850 niños y jóvenes de Mallorca participan este verano en la programación de actividades del Consell de Mallorca, dentro de un modelo de ocio que combina naturaleza, valores y socialización, y que la institución ha puesto en marcha con diferentes experiencias educativas y de convivencia.

Las iniciativas, impulsadas por el Departamento de Presidencia, se dirigen a diferentes franjas de edad y responden a la necesidad de ofrecer a niños y jóvenes propuestas que les permitan compartir momentos en la naturaleza.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que el ocio puede ser una herramienta poderosa para desarrollarse convivir y descubrir el mundo. "A través de estas iniciativas, el Consell ofrece a niños y jóvenes espacios donde crecer con valores y crear nuevos vínculos", ha afirmado.

En los campamentos de verano en La Victòria, que se han desarrollado entre finales de junio y principios de agosto, han participado 642 niños y adolescentes de entre 9 y 16 años, repartidos en diez turnos.

La edición de este año ha tenido como eje temático 'El mar como fuente de vida y cultura mallorquina' y se han llevado a cabo actividades deportivas, excursiones, talleres de convivencia, formación emocional y digital, todo en un entorno natural privilegiado y con acompañamiento educativo.

A principios de septiembre tendrá lugar la segunda edición de la ruta por el Camí de Cavalls, con la participación de 100 jóvenes de entre 18 y 30 años, repartidos en dos salidas de 50 plazas.

Esta propuesta ofrecerá una experiencia de senderismo y convivencia por la costa sur de Menorca. El programa combina autonomía, trabajo en equipo y descubrimiento del patrimonio natural y cultural de la isla vecina.

Paralelamente, continúan las estancias del programa Multiaventuras Jove y Júnior, impulsado por primera vez este año, con un total de 246 plazas subvencionadas para jóvenes de entre 15 y 30 años para vivir experiencia de aventura en los Pirineos catalanes.

La modalidad Jove incluye actividades como rafting, barranquismo, tirolinas, senderismo y visitas culturales. La modalidad Júnior ofrece actividades adaptadas a su edad como paintball, escalada, equitación, tirolina y senderismo en el Parque Nacional de Aigüestortes, paseos en canoa y visitas culturales.

Este conjunto de propuestas consolida un modelo de ocio comprometido con la educación no formal y el acceso a nuevas experiencias.