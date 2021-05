Más de un centenar de personas reivindican en Palma "la igualdad transversal" frente al "terrorismo machista".

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de Personas, según el Movimiento Feminista de Mallorca, ha reivindicado, este viernes, en una marcha por el centro de Palma, "la igualdad transversal" frente al terrorismo machista".

Según ha informado una de las portavoces del Movimiento Feminista de Mallorca, Maria José Busquets, en declaraciones a Europa Press, "la de este viernes es una marcha reivindicativa, de carácter mixta, en la que se permite a los hombres participar, con la condición de que las pancartas que lleven no copien los mensajes de las mujeres".

Respecto al objetivo de esta marcha, Busquets ha explicado que "lo que se pretende es hacer ruido porque qué más se puede hacer cuando se están matando mujeres, no por el final del estado de alarma, como se ha podido escuchar en determinados espacios, si no por terrorismo machista y no pasa nada".

"La sensación ante esta situación es de completa indignación", ha enfatizado una de las portavoces de Movimiento Feminista de Mallorca, quien ha recordado que "en la última semana han fallecido un total de seis mujeres y un menor a causa de la violencia de género".

Dos de estas víctimas del "terrorismo machista" se han registrado en la isla de Mallorca, concretamente en Sa Pobla. Se trataba, cabe recordar, de Guarda Ouchene y su hijo, menor de edad, de siete años. Ambos fueron víctimas del primer asesinato por causa de la violencia machista de este año 2021 en Baleares.

Además, ha añadido, "se está investigando la muerte de otra mujer esté jueves en Sevilla, que de confirmarse sería la octava víctima de terrorismo machista en poco más de 10 días".

Para Busquets, ante este escenario lo que debería de ocurrir es que "se lanzara el mensaje de que el machismo está matando", lo que, por su puesto, ha precisado, "no quiere decir que todos los hombres maten". "Hay que hacer algo", ha continuado diciendo, "por que aunque los protocolos se pueden revisar y mejorar el problema con el que hay que acabar es la estructura machista, que alimenta a la violencia".

Asimismo, ha advertido la portavoz del Movimiento Feminista de Mallorca, "hay que ir con cuidado con decirles a las mujeres que denuncien, porque actualmente hacerlo es dar un salto al vacío y no se las puede culpabilizar si no lo hacen".

"Para que se atrevan a denunciar", ha añadido, "hay que ofrecer a las víctimas de violencia de género una red de apoyo, invertir en los centros de acogida, asegurarles unos ingresos porque sin todos estos elementos es más difícil dar un salto al vacío".

Con todo, desde el Movimiento Feminista de Mallorca se ha salido a las calles este viernes para reivindicar la "igualdad transversal" frente al "terrorismo machista". Y, para exigir "un compromiso firme de las instituciones y de la sociedad para aplicar la ley de igualdad de género y la coeducación" con la finalidad, ha concluido Busquets, de "ir menguando la cultura machista desde todos los ámbitos".

La marcha reivindicativa organizada por el Movimiento Feminista de Mallorca ha comenzado a las 20.00 horas en plaza del Mercat de Palma y ha transcurrido por el centro hasta la Delegación del Gobierno y la Jefatura de Policía Nacional, esta última ubicada en Paseo Mallorca.