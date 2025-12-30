Más de un millar de personas recorren Palma por la Diada de Mallorca para reivindicar la autodeterminación

Cabecera de la manifestación en Palma por la Diada de Mallorca a su paso por Ramblas. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas se han manifestado este martes por las calles del centro de Palma con motivo de la Diada de Mallorca para reclamar la autodeterminación en la isla y que los mallorquines puedan decidir su estatus político.

La protesta ha partido del paseo del Born, ha girado por la calle Unión, subido por Ramblas, ha torcido por la calle del Baró de Pinopar para cruzar Avenidas y acabar en la plaza del Tub.

De acuerdo con los organizadores habrían acudido a la manifestación más de 5.000 personas, mientras que Delegación de Gobierno en Baleares ha rebajado esta cifra a unas 1.100.

En la protesta se han podido leer en las pancartas reivindicaciones como 'molt per lluitar, tot per guanyar --mucho por luchar, todo por ganar--', 'la solució, autodeterminació --la solución, autodeterminación--', 'volem comandar a ca nostra, Espanya no té remei. Independència! --queremos mandar en nuestra casa, España no tiene remedio ¡Independencia!--'.

También se han coreado consignas en las que se pedía 'A Mallorca, en català --en Mallorca, en catalán--', 'ni França, ni Espanya. Països Catalans! --ni Francia, ni España ¡Països Catalans!--' o 'Mallorca serà la tomba del feixisme --Mallorca será la tumba del fascismo--'.

También se han podido oír consignas en las que se pedía la libertad para Palestina, se calificaba a Israel de "Estado terrorista" o que tildaban al diputado de Vox Jorge Campos de "nazi", motivadas por su publicación en X con insinuaciones sobre relativas la manifestación de este martes.

El representante de la Plataforma 31 de Desembre --una de las convocantes-- Tomeu Martí ha sido el encargado de leer uno de los manifiestos, en el que han trasladado que la Diada de Mallorca debe continuar celebrándose el 31 de diciembre por "motivos históricos, tradición y lo simbólico" de esta fecha.

((Habrá ampliación))