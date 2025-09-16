Mateo afirma que el Govern se "dejará la piel" para solucionar el problema de la vivienda

Archivo - El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, interviene en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha indicado que el Govern se "dejará la piel" para solucionar el problema del acceso a la vivienda.

De esta manera, el representante del Ejecutivo ha contestado a una pregunta de la diputada del PSIB Mercedes Garrido, con la que ha criticado las políticas de vivienda del Govern en esta materia.

La representante socialista ha señalado que alquilar una vivienda hoy en Baleares es un 30% más caro que en 2023 y el precio para comprar un inmueble en Baleares es el más caro de España.

Por otra parte, ha subrayado que más de 120.000 personas se ven abocadas a compartir vivienda por su elevado coste, por lo que ha animado al Ejecutivo a limitar los precios de alquiler.

Mateo ha alegado que esta situación de deriva de "políticas fracasadas" y ha reprochado que el PSIB "no hubiera hecho los deberes" en las legislaturas pasadas. Además ha reivindicado las viviendas a precio limitado que se han empezado a comercializar y los resultados del programa de 'Alquiler seguro'.

"CADA DÍA MÁS GENTE CONFÍA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO"

Por otro lado, el diputado del PSIB Ares Fernández ha preguntado a Mateo si considera que Mallorca ha dejado de estar "desatascada" como ha celebrado que ha ocurrido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

El diputado socialista ha incidido en que hay un "colapso viario" en la isla el transporte público "no da a basto" en esta temporada turística. Asimismo, se ha mostrado contrario a construir más carreteras porque "el cemento es el imán del coche".

Mateo ha criticado que en la anterior legislatura se tomara la única medida de crear un "carril bus-vao esotérico" y no se impulsara el desarrollo de la red ferroviaria, algo que sí se está haciendo con el proyecto del tren a Llucmajor o el tren sa Pobla-Alcúdia.

Al mismo tiempo, ha destacado que se ha mejorado la red de transportes del TIB con más frecuencias y más autobuses.