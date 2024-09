Mateo califica de "inadmisible amenaza" el aviso de la ministra de Vivienda a las CCAA "insumisas"

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha calificado este jueves de "inadmisible amenaza" el aviso lanzado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a las CCAA "insumisas" respecto a la ley estatal de la materia.

"La Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez no es que se incumpla, sino que no funciona y empeora el problema", ha afirmado Mateo en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press después de que la ministra haya advertido a las CCAA que no apliquen la norma estatal que no recibirán fondos públicos para las políticas de vivienda.

El conseller ha recordado que las CCAA tienen autonomía para adoptar o no algunas medidas. "Lo que no haremos es aplicar aquello que ya hemos visto que fracasa", ha concluido.