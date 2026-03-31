Mateo defiende que la ley de la Serra de Tramuntana no restinge el acceso a caminos públicos

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la ley de la Serra de Tramuntana que impulsa el Consell de Mallorca.

En el pleno de este martes, Mateo ha subrayado que esta ley "defiende de manera concreta el derecho al acceso público" en la Serra y que no se cobrará por pasar por caminos públicos ni se restringirá el acceso.

Es en los caminos privados, ha apuntado, en los que la ley dará posibilidad de que se puedan abrir al público a través de convenios con la administración.

OSP MENORCA-BARCELONA

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha preguntado al conseller si el Govern ha hecho un informe para rebatir los argumentos de la Comisión Europea a la obligación de servicio público (OSP) de Menorca con Barcelona.

En su respuesta, Mateo se ha limitado a subrayar que el Govern ya advirtió de los riesgos, entre ellos la reducción de las frecuencias de la ruta.

"Los riesgos de que este proyecto de OSP de esta ruta tan relevante, y así se lo habíamos planteado al Gobierno de España", ha apuntado.

Además, ha asegurado que el Ejecutivo central ha asumido las objeciones de la Comisión Europea, insistiendo en que el proyecto "no tenía garantías de funcionar y de conseguir los beneficios que en teoría perseguía".

VIVIENDA

Mateo ha reivindicado también el trabajo de su Conselleria y de los Consells Insulares para luchar contra la oferta de viviendas turísticas ilegales, a la vez que ha arremetido contra la gestión en esta materia del anterior Govern.

"La ciudadanía sabe que la izquierda no hizo los deberes para controlar el alquiler turístico ilegal", ha dicho, para después reprochar a los socialistas que "den lecciones de cómo hacer lo que no supieron hacer".

El conseller ha recordado las medidas impulsadas por el Govern como la prohibición de nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares, así como el endurecimiento de las sanciones y los acuerdos con las plataformas de viviendas turísticas.

Por su parte, el socialista Àlex Pitaluga ha considerado un "fracaso" las políticas del Govern para que las viviendas ilegales pasen al mercado residencial. "Quitar anuncios de las plataformas no hace que desaparezcan", ha sostenido.

En este sentido, ha reclamado que se impongan sanciones y se abran expedientes para reducir las viviendas vacacionales ilegales, criticando que "solo queda un año de legislatura y el Govern no ha hecho nada".