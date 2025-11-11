Mateo defiende sus medidas y achaca los precios en vivienda a la "falta de políticas durante ocho años" del Pacte

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido sus medidas en materia de vivienda, considerando que en ningún caso se puede decir que estas hayan "fracasado", y ha achacado los elevados precios en la vivienda a la "falta de políticas" en este sentido "durante ocho años" de gobierno del Pacte.

Mateo se ha pronunciado así, este martes, en el pleno del Parlament, donde ha reconocido que le "preocupa" el elevado precio de la vivienda y, por ello, ha recordado, se ha puesto en marcha un plan de choque con el objetivo de "obtener más vivienda asequible" para ofrecérsela a los ciudadanos que en mayo de 2023 pidieron "acción y poner en marcha medidas para revertir la situación que dejaron" los partidos del anterior gobierno del Pacte, "precisamente por este motivo les enviaron a la oposición".