Mateo niega que pactara con Vox desbloquear las áreas de transición en los ayuntamientos gobernados por el PP

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, ha asegurado que es "totalmente falso" que pactara con Vox desbloquear y construir en las áreas de transición --es decir, suelo rústico-- de los ayuntamientos gobernados por el PP.

Así se ha expresado durante su comparecencia en el pleno del Parlament, a petición del PSIB y Més per Menorca, para dar cuenta de todo aquello que se acordó en las reuniones privadas entre el PP y Vox a las que se refirió la portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, hace unas semanas.

En concreto, la diputada dijo en el pleno del pasado 18 de noviembre que "habrá que ir con grabadora a las reuniones privadas con el PP para que quede constancia" de lo pactado.

Un día después aseguró que se refería a un acuerdo al que llegaron con los 'populares' durante la negociación para la tramitación del proyecto de ley de proyectos residenciales estratégicos para que al menos en los ayuntamientos gobernados por el PP se habilitaran las áreas de transición --es decir, suelo rústico-- para construir viviendas. Algo que, lamentó, no se está cumpliendo.

"Seré contundente y claro. Es totalmente falso que se acordara con Vox que se fueran a desbloquear las áreas de transición en las áreas de transición de los municipios en los que gobierna el PP", ha afirmado Mateo este martes.

En la negociación con los de Santiago Abascal, ha defendido, lo que hubo fue "un acuerdo y una rueda de prensa para anunciarlo públicamente".

Aunque la voluntad del PP era que el decreto de proyectos residenciales estratégicos solo se pudiera aplicar en Palma, ha reconocido que las exigencias de Vox para su convalidación hicieron que se extendiera hasta los municipios de más de 10.000 habitantes.

También se acordó que las áreas de transición se pudieran emplear, previo acuerdo del pleno municipal y una vez agotados los suelos urbanos y urbanizables, en los municipios en los que viven más de 20.000 personas.

"Cañadas votó a favor de todas las enmiendas presentadas por Vox, con las condiciones y requisitos que figuran en la ley. Conocía que para que las áreas de transición se pudieran desarrollar los proyectos residenciales estratégicos es indispensable que el ayuntamiento quiera hacer uso. Este Govern respeta la autonomía local", ha zanjado el conseller.