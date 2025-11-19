La izquierda y Vox fuerzan la comparecencia de Mateo para dar cuenta de la edificación en áreas de transición

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La izquierda y Vox han forzado la comparecencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para dar cuenta de la edificación en las áreas de transición, es decir, suelo rústico, que permite la ley de proyectos residenciales estratégicos.

Así se ha decidido en la Junta de Portavoces celebrada este miércoles después de que tanto el PSIB como Més per Menorca hicieran esta petición. La previsión es que Mateo pueda comparecer en el pleno que se celebrará el próximo 2 de diciembre.

Esta decisión llega un día después de la polémica desatada por la portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, quien en el pleno reprochó al Govern un supuesto incumplimiento del acuerdo en el que llegaron durante la tramitación de la citada ley.

"Habrá que ir con grabadora a las reuniones privadas con el PP para que quede constancia", dijo tras solicitar que se habiliten las áreas de transición y la presidenta respondiera que la ley da la autonomía a los ayuntamientos en este sentido.

Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, ha admitido que durante la negociación para la tramitación del proyecto de ley se acordó con el Govern que al menos en los ayuntamientos gobernados por el PP sí se habilitarían estas áreas para su construcción.

"Es competencia municipal, pero la orden política se da desde el Govern. Si desde el Govern se dice que no se toque nada hasta elecciones porque no quiere movida con la izquierda....", ha deslizado.