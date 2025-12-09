Mateo reitera que la vivienda pública es "uno de los ejes" del Plan de choque del Govern

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateos, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

IBIZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Movilidad, Vivienda y Territorio, José Luis Mateo, ha reiterado este martes en el Parlament que la vivienda pública es "uno de los ejes del Plan de choque de este Govern", con 350 VPO impulsadas en las Pitiusas por parte del Ibavi.

En el pleno de la Cámara balear, el conseller ha defendido que en Ibiza se trabaja en cinco nuevas promociones de vivienda pública. La sexta promoción es la de Ca n'Escandell y, así, tras un acuerdo entre el SEPES e Ibavi, se podrán construir hasta 170 viviendas públicas en una misma parcela.

El conseller ha contestado al diputado socialista Àlex Pitaluga quien le ha preguntado sobre cómo justifica que el 80 por ciento de las viviendas anunciadas en el Plan de choque para Ibiza hayan sido impulsadas por gobiernos progresistas.

Pitaluga ha asegurado que, tras la presentación del Plan, "la esperanza inicial se convirtió en decepción" puesto que el Govern anuncia promociones anteriores como si fueran nuevas. "En Ibiza se ha producido una contradicción intolerable, puedes tener trabajo y acabar viviendo en la calle", ha advertido Pitaluga, lamentando que se habla ya de "expulsión social".

Mateo ha acusado al PSOE de "intentar siempre manipular" y ha insistido en que precisamente las promociones impulsadas por el Govern progresista han acabado presentando deficiencias dando lugar a "muchos problemas" que ahora se están solucionando.

El socialista ha criticado que el conseller rechace aplicar la ley estatal para limitar el precio del alquiler. "El programa 'Lloguer Segur' ha fracasado en Ibiza porque el Govern no ha puesto ni ambición ni recursos ni precios realmente asequibles", ha dicho.

"Ha descrito a la perfección los resultados de su política de vivienda durante ocho años", ha replicado Mateo, quien ha asegurado que, bajo gobierno progresista, se entregaron menos de 500 viviendas de protección.