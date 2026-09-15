Mateo reivindica la política de vivienda del Govern frente la de Sánchez para "ciudadanos de segunda"

Archivo - Cartel de se vende en el balcón de un piso en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha destacado que el Govern lucha por una "vivienda asequible", mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "trata a los baleares como ciudadanos de segunda".

Con estas palabras se ha dirigido el representante del Govern a la diputada del PSIB Mercedes Garrido, quien le ha acusado de "no hacer nada" para paliar la crisis de vivienda que se vive en el archipiélago.

Mateo ha sostenido que el Govern es "consciente" del "drama" de la vivienda y "no mira para otro lado", como ha acusado de hacer al PSIB durante las anteriores legislaturas, ya que, de haber sido así, "la gente estaría recogiendo las llaves de los pisos que nunca construyeron".

Asimismo, ha planteado que al Ejecutivo autonómico le habría "encantado" tener el apoyo del Gobierno central pero ha destacado que ahora se saque un portal público de alquiler asequible con 800 viviendas en toda España y ninguna esté en Baleares.

El conseller ha detallado que el programa Lloguer Segur ha alcanzado la cifra de 103 beneficiarios y ha citado los datos de algunos portales inmobiliarios o registradores de la propiedad que hablan de bajadas en los precios de la vivienda.

Por estos motivos, ha reprochado al PSIB que, durante su mandato, "dejara abandonada" a la ciudadanía de Baleares en materia de vivienda y ha aseverado que el Govern trabaja en medidas para planificar más vivienda.

En su intervención, la diputada socialista ha argumentado que tras los tres años de legislatura del actual Govern se vive "peor que nunca" y que los baleares "ya no pueden vivir" en las islas por unos precios de la vivienda que "no son asumibles", por lo que se tienen que "exiliar" o "vivir en caravanas".

Garrido ha leído cuatro testimonios de personas con dificultades para pagar su casa y le ha recriminado las palabras del portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, por las que el PP "le preocupa" los baleares no se puedan comprar una segunda residencia.

En ese sentido, ha puntualizado que no es que los baleares no se puedan comprar una segunda residencia, es que no pueden adquirir la primera. Por este motivo, le ha reprobado que el Govern no limite los precios al declarar el archipiélago como zona tensionada.