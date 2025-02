Mateo reprocha a la izquierda que permitiera aumentar el alquiler turístico: "Qué bien nos vendrían como residencial"

MÉS pide gravar a los no residentes y acabar con la construcción de chalets en rústico PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reprochado a los partidos de la izquierda que, durante las dos pasadas legislaturas, permitieran que aumentaran en 92.000 las plazas de alquiler turístico, lo que corresponde a unas 15.000 viviendas.

"Qué bien nos vendrían ahora como residencial", ha ironizado durante su intervención este martes en una interpelación parlamentaria solicitada por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa relativa a la política general en materia de vivienda del Govern.

Mateo ha puesto en valor las políticas llevadas a cabo por los consells insulares, de la mano del Ejecutivo autonómico, para luchar contra la oferta turística ilegal. "Ahora se están tomando medidas, y a ver si de ahí puede salir una medida a corto plazo para reconducir las viviendas turísticas a las viviendas residenciales", ha apuntado.

Más allá de este ámbito, el conseller ha enumerado buena parte de las medidas impulsadas por el Govern para tratar de facilitar el acceso a la vivienda, aunque ha subrayado que la situación actual "no se soluciona en dos días", menos después de "ocho años de políticas que no han funcionado".

"Estamos aplicando una serie de medidas, pero no creemos en las políticas intervencionistas, no creemos en la limitación de precios o en la declaración de zonas tensionadas, porque ahí donde se ha limitado el precio se ha reducido la oferta y han aumentado los precios. No es algo ideológico, es que no ofrece ninguna solución desde el punto de vista práctico", ha señalado Mateo.

Uno de los únicos puntos en los que el conseller ha coincidido con Rosa, además de la necesidad de hacer algo para paliar la crisis de la vivienda, es tratar de construir en suelo urbano urbanizable. "Lo comparto, y estamos trabajando en ello", ha concluido el responsable autonómico de Vivienda.

GRAVAR A NO RESIDENTES O ACABAR CON LOS CHALETS

Otras propuestas del diputado ecosoberanista, como gravar las viviendas de las personas no residentes, acabar con los chalets --especialmente en suelo rústico-- o declarar Baleares como zona tensionada con la intención de limitar los precios del alquiler, no han sido bien recibidas por Mateo.

"Cada día que pasa se agrava más la crisis de la vivienda y el Govern no ofrece soluciones", ha lamentado Rosa, quien ha recordado al conseller que el archipiélago es la región española con los precios más elevados tanto para la compra como para el alquiler de un domicilio.

El diputado de MÉS per Mallorca ha instado al Govern a subir el impuesto de transmisiones patrimoniales a los no residentes mientras se piensan si atender su propuesta --presentada en forma d e moción-- de prohibir la compra de viviendas a estas personas. "Bata que suban el tipo de forma general y los bonifiquen para quien se empadrone y reside fiscalmente los primeros diez años, penalizando los otros usos", ha planteado.

También ha puesto sobre la mesa la prohibición de la construcción de chalets, la creación de una Agencia Balear del Suelo "para asegurarse que los promotores hacen su trabajo y asegurarse que hay casas para las clases populares" o poner en marcha una Oficina de Asesoramiento Ciudadanos para que los inquilinos puedan hacer valer sus derechos antes los casos de abusos o incumplimiento de contratos.