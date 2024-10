Mateo señala que en vivienda "lo que importan son las políticas y no de dónde provienen los fondos"

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, ha señalado este martes que en vivienda "lo que importa son las políticas y no de dónde provienen los fondos".

Mateo se ha pronunciado de este modo en el Parlament en el debate de las preguntas de control al Govern después de que la diputada del PSIB Carol Marqués haya criticado que el Ejecutivo haya renunciado a destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a las políticas de vivienda.

"No creen en la vivienda pública", ha afirmado la socialistas. Mateo, por su parte, ha insistido en que las políticas de vivienda son una prioridad para el Ejecutivo autonómico independientemente del origen de los fondos.

"No repetiré a qué dedicaban ustedes los fondos del ITS", ha apuntado el conseller, que ha preguntado a la diputada del PSIB "si el ITS era tan bueno por qué no se aplicó a vivienda en 2016, 2017, 2018 y 2019".