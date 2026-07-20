Mateo traslada sus condolencias por la muerte del secretario de Estado de Vivienda

Archivo - El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en una foto de archivo. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha expresado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del recién fallecido secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.

Igualmente, ha indicado que todo el equipo de su Conselleria ha lamentado su muerte y ha trasladado su pésame y su apoyo a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.