Las matriculaciones de embarcaciones de recreo en Baleares caen un 19,3% hasta octubre, según Aenib

Las matriculaciones de embarcaciones de recreo en Baleares han caído un 19,3% en los primeros diez meses del año respecto al mismo periodo de 2024, según la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (Aenib).

Durante este periodo se han registrado 622 matriculaciones respecto a las 711 del año pasado, de acuerdo con los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

Esta evolución, ha indicado la Aenib en un comunicado, coincide con la tendencia a la baja registrada en el conjunto de España, donde entre enero y octubre se han matriculado 4.617 embarcaciones, un descenso interanual del 2,7%.

En el conjunto del país se matricularon 1.367 embarcaciones de recreo destinadas al chárter, lo que supone un descenso del 20% con respecto al periodo comprendido entre enero y octubre de 2024.

En cualquier caso, Baleares mantiene el liderazgo nacional como provincia con mayor cuota en este mercado, al aglutinar el 16,3% de las matriculaciones de toda España. Le sigue Barcelona, con un 11,8% y 542 unidades matriculadas, y Alicante, con un 6,9%.

En cuanto al mercado del chárter, con 310 unidades matriculadas, el archipiélago concentra casi una cuarta parte del total del mercado náutico nacional (22,7%), pese a un descenso del 23,5% en las matriculaciones destinadas al alquiler en el período enero-octubre. Le sigue Barcelona, con un 13,8% y 188 matriculaciones, y Alicante, con un 12,4% y 169 unidades.

"Desde el punto de vista de tendencia, el chárter está mostrando mayor dificultad para recuperar los niveles prepandemia, frente a un mercado de uso privativo más estable, aunque sustentado por la pequeña eslora. Aun así, el mercado del chárter sigue siendo un pilar fundamental para la náutica de recreo en España", ha explicado el director general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), Jordi Carrasco.

"Después del fuerte impulso que experimentó el alquiler durante la pandemia, ahora observamos una estabilización del mercado, con ajustes lógicos que responden a una mayor normalización de la demanda. El interés por la náutica sigue creciendo, pero el usuario busca experiencias más diversificadas, y eso marcará la evolución del chárter en los próximos meses", ha añadido.