La mayoría de los estudiantes de la UIB vive con sus padres y casi todos usan la IA

Archivo - Estudiantes en los exteriores del Campus de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) vive con sus padres, casi todos utilizan la inteligencia artificial para resolver dudas y más de la mitad se ve trabajando en la función pública.

Estos son algunos de los resultados del I Barómetro del Consejo Social de la UIB, presentado este lunes por el presidente del Consejo Social, Antoni Bennassar, y el director de la empresa responsable de la encuesta, IBES, Gonzalo Adán.

De la encuesta se desprende que la inmensa mayoría de los alumnos vive con sus padres (65,7%), el 21,5% vive en un piso compartido y solo el 8,2% vive solo.

Para llegar al campus universitario, el 38,4% utiliza coche de forma individual y el 32,2% va en metro, a una distancia claro del bus (16,5%) o el vehículo compartido (9,6%).

Asimismo, a la hora de escoger los estudios, casi el 80% de los estudiantes se deja guiar por la vocación, especialmente en Medicina (96,2%) y Educación (92,3%), seguidas de Piscología, Ciencias, Enfermería y Filosofía (todas por encima del 80%). La titulación con menos componente vocacional es turismo (51,1%).

En esta línea, preguntados por el motivo de matricularse en los estudios que finalmente están cursando, el 67% de los estudiantes argumentan proximidad familiar, seguido del hecho de ser la titulación que desean (56,7%) y de que sea una universidad pública (47,7%).

En cuanto a la situación laboral de los matriculados, el 51,4% solo estudia, mientras que casi la mitad compagina sus estudios con trabajo. De estos últimos, un 13,6% tiene un contrato fijo a tiempo completo y un 10,2% a tiempo parcial.

BUEN SUELO Y HORARIO FLEXIBLE

Para los encuestados, el elemento más importante para escoger un trabajo es que tenga un buen sueldo (65,5%), que haya buen ambiente laboral (58,5%) y que tenga una jornada y horarios flexibles (52,7%).

Por otro lado, se orientan hacia la función pública en un 52,3%, mientras que un 41,4% se inclina hacia el sector privado. De los estudiantes que han respondido, un 37,5% aspira a la docencia y un 23,5% a la investigación.

Asimismo, el 30,8%, el porcentaje más elevado, tiene previsto hacer un máster y cursarlo en la UIB, mientras que un 28% todavía no sabe que hará, un 16,8% lo hará en una universidad extranjera y un 10,8% en una española.

LA MAYORÍA COME EN CASA Y NI FUMA NI BEBE

En el apartado de los hábitos del alumnado, la mayoría de alumnos comen en su casa (77,2%) o traen comida (58,2%), no consumen alcohol y no fuman. Así lo indican más de 90% de los encuestados.

Entre otros datos, el 40,2% practica deporte de tres a cinco días a la semana, preferentemente en un gimnasio (52,2). Por otro lado, el 30,1% lee entre uno y dos libras al año; el 26,8%, de tres a cinco; y el 17,1%, ninguno.

El tema que más interesa al alumnado es la música, con un 48,8%, seguido por la cultura (45,5%) y la ciencia (38,8%). En cambio, el tema que menos interesa es la economía y la actualidad internacional, ambos con un 18,2%.

Preguntados por los temas que más les preocupan, los estudiantes de la UIB señalan el alto coste de la vida (35,6%), la dificultad para acceder a una vivienda (21,8%) y, en cambio, muestran muy poca preocupación por los conflictos internacionales, la tensión turística -- en ambos casos con un 3,4%-- y la presión humana (2,3%).

USO DE LA IA Y REDES SOCIALES

WhatsApp e Instagram son las redes sociales más usadas por el alumnado, con un 89% y 82%, respectivamente, seguidas de YouTube (51,9%) y TikTok (51,5%). Entre las menos utilizadas se encuentran Facebook (7,2%) o Linkedin (6%).

Por otro lado, los encuestados admiten una frecuencia mayoritaria de uso de redes sociales de entre una y dos horas por día, aunque que el 30,4% apunta a un uso superior, entre dos y tres horas, y el 14,4% supera las tres horas diarias.

En el ámbito académico, en un 50,5% de los casos los estudiantes utilizan las redes sociales para compartir materiales. En cuanto a la IA, el 81% de los estudiante la utiliza para aclarar dudas; el 44,4%, para organizar los estudios; y el 25,7%, para hacer trabajos. Solo un 8,6% no la utiliza nunca.

MÁS LA MITAD PREFIERE CLASES EN CATALÁN

La encuesta revela que el 51,2% de los estudiantes desearía recibir más clases en catalán, frente al 40,2% que prefiere el castellano. Por otro lado, el 8,4% opta por el inglés.

En cuanto a los usos lingüísticos, el castellano predomina en casa (42,1%) y con los amigos (48,7%), mientras que el catalán llega a cerca del 37% en al ámbito familiar y se sitúa en el 31,6% entre las amistades.

LOS ALUMNOS PONEN UN 6,7 A LA UIB

En cuanto a la nota que ponen los alumnos a la UIB, la media es de un 6,7 sobre 10, una valoración que sube hasta el 7,3 cuando se les pregunta por su titulación. El 54,8% volvería a elegir la UIB para estudiar.

Igualmente, los docentes reciben una valoración de 8,1 por sus competencias y conocimientos, así como por su atención a los estudiantes. En el apartado de motivación y coordinación, los profesores reciben una nota de 6,8 por parte de los alumnos.

Sobre la vloración de los servicios que la universidad ofrece a los estudiantes, las puntuaciones más altas son para la Oficina de Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales (7,7), la atención al estudiante (7,5) o el Servicio de Orientación e Inserción Profesional (7,4).

Para la UIB, llama la atención la baja frecuencia de uso de las instalaciones deportivas, los recursos tecnológicos y los laboratorios, que se valoran muy poco por encima del 2, mientras que las puntuaciones más elevadas son para el campus virtual (7,6) y las aulas y cafeterías (5,9).

Participaron en la encuesta 2.067 estudiantes, que representan casi un 15% del total de matriculados (14.244). Según han destacado, los resultados muestran que sería conveniente reforzar la comunicación institucional, mejorar la visibilidad de los servicios y desarrollar políticas de apoyo económico para responder a las preocupaciones principales de los alumnos.