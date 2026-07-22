La médico y el celador acusados de estafar al IBSalut cuestionan las pruebas en su contra: "Pueden no ser correctas"

Los dos sanitarios acusados, este miércoles en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La médico de familia y el celador acusados de estafar más de 7.000 euros al IBSalut han cuestionado las pruebas en su contra que aportó la administración autonómica al entender que, por su carácter editable y al ser fruto de una investigación interna, "pueden no ser correctas".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este miércoles la vista previa del procedimiento, que se ha cerrado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.

Ahora la Sala deberá fijar una fecha para la celebración del juicio oral, en el que los dos acusados se enfrentarán, cada uno de ellos, a cinco años y medio de prisión.

Durante la vista preliminar, el abogado que representa los intereses de los procesados ha vuelto a impugnar parte de las pruebas documentales que constan en el procedimiento.

En concreto, se ha referido a una serie de informes internos, tablas, listados y resúmenes elaborados por el propio IBSalut, que está personado en calidad de perjudicado.

El letrado ha considerado que son "meras manifestaciones de parte" incluidas en una serie de documentos que, por el formato en el que fueron adjuntados, son editables.

"El IBSalut llevó a cabo una investigación interna, pero sus conclusiones no pueden convertirse automáticamente en la prueba, porque pueden no ser correctas", ha alegado.

El fiscal y la abogada de la acusación han rechazado las pretensiones de la defensa, al entender que la valoración de estos documentos deberá ser objeto de discusión en el juicio oral y posteriormente en la sentencia que dicte el tribunal.

El representante del Ministerio Público ha acusado al letrado de pretender "sesgar" una evaluación documental "antes de discutirlo" en el juicio y ha abogado la admisión de las pruebas.

La presidenta del tribunal ha desestimado la impugnación, por lo que las pruebas finalmente serán admitidas.

MANIPULACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO

La Fiscalía solicita que cada uno de los procesados, pareja entre sí, sean condenados a cinco años y medio de prisión como supuestos autores de un delito de estafa y otro de falsedad documental.

También reclama, además de la devolución de los 7.196 euros percibidos de manera irregular en sus nóminas, que paguen sendas multas de 7.200 euros y que sean inhabilitados durante seis años para el ejercicio de sus funciones sanitarias.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron entre enero y octubre de 2023, cuando ambos estaban contratados como interinos en un centro de salud de Mallorca, ella como médico de familia y él como celador.

Con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, introdujeron datos falsos en el programa informático del IBSalut de manera que figurase en la agenda de la acusada que el número de pacientes visitados era superior a la realidad, de manera que pudiese cobrar diversos complementos salariales

Por su parte, el celador, quien tenía encomendada entre sus funciones la anotación de pacientes citados en las agendas de los facultativos, anotó en la agenda informática de jornada ordinaria de la acusada pacientes supuestamente citados que, pese a que no se presentaron, se registraron como visitados.