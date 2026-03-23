Las medidas del Gobierno por la guerra tendrán un impacto superior a 70 millones en Baleares

Archivo - La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez , durante su comparecencia en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados. - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO - Archivo

PALMA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paquete de medidas anunciado el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar los efectos de la guerra de Irán va a tener un efecto superior a 70 millones de euros y va a proteger 24.000 contratos de alquiler, según ha declarado en Palma la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

En declaraciones a la prensa tras una reunión junto al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, con patronales y sindicatos de la comunidad para analizar los efectos de la guerra en Oriente Medio, la secretaria de Estado ha asegurado que el paquete de 80 medidas y 5.000 millones de euros tendrá este impacto superior a los 70 millones ya que la cifra viene por la suma de la rebaja fiscal eléctrica y las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible a los sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca o los transportes.

Además, la extensión del bono eléctrico, el bono térmico y el alargamiento de los contratos de alquiler hasta dos años se prevé que afecte a 24.000 viviendas en Baleares.