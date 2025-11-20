Medio centenar de niños y adolescentes exponen en el Parlament propuestas sobre sus derechos digitales

Medio centenar de niños y adolescentes participan en el XIV Parlament Infantil. - PARLAMENT

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de niños y adolescentes de Baleares han participado este jueves en el XIV Parlament Infantil, en el que han podido exponer sus necesidades, propuestas y retos en relación con sus derechos en el mundo digital.

La jornada, celebrada en el salón de plenos de la Cámara autonómica, se ha celebrado con motivo del Día Mundial de la Infancia bajo la organización de Unicef y la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA).

Siguiendo la temática de esta edición, 'Enciéndete por los derechos de la infancia', los participantes han valorado y expuesto algunas demandas enfocadas a garantizar su seguridad en el mundo virtual.

En la iniciativa, según ha informado el Parlament en un comunicado, han participado medio centenar de niños y adolescentes de once grupos de participación infantil y juvenil mayoritariamente pertenecientes a la red de Ciudades Amigas de la Infancia de Baleares.

La sesión ha sido presidida por uno de los participantes, Javier, y Azahara y Hunay han actuado como vocales. Los tres pertenecen al Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Palma.

Durante sus intervenciones, los grupos participantes han expuesto reflexiones sobre el impacto de las nuevas tecnologías en sus vidas y los problemas que afrontan. También han compartido un conjunto de consejos para utilizar de manera responsable.

En el acto ha participado el vicepresidente primero del Parlament, Mauricio Rovira (PP), quien ha dado la enhorabuena a todos los participantes.

También ha estado presente la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, Sandra Fernández, y la presidenta de Unicef en Baleares, Valentina Milano.