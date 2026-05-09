Medio centenar de personas protestan frente a Marineland contra la explotación de animales para el entretenimiento. - SATYA

PALMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas se han concentrado este sábado a las puertas del parque acuático Marineland en una manifestación convocada en apoyo al movimiento internacional Empty the Tanks, para denunciar la explotación de animales marinos con fines de entretenimiento.

La convocatoria, impulsada por la asociación animalista Satya Animal, ha puesto el foco en el sufrimiento de los animales encerrados en instalaciones como esta.

Durante la acción, las personas participantes han llevado a cabo una performance simbólica en la que una persona dentro de una pecera recreaba el comportamiento de un animal en cautividad, expuesto como si se tratara de un espectáculo.

Esta representación buscaba trasladar al público la realidad de los animales obligados a vivir encerrados, privados de su entorno natural y de su libertad.

La protesta ha estado acompañada de diversos carteles con mensajes contundentes como 'En libertad viven, aquí solo sobreviven', 'Privats de llibertat pel nostre entreteniment' o 'A moment for you, a lifetime for them'.

Desde Satya Animal han puesto el foco en el modelo de negocio que sostienen este tipo de parque, un sistema, han indicado, basado en la captura y compra de animales que, en condiciones naturales, vivirían en libertad.

La organización ha recordado que existen formas responsables y respetuosas de conocer y observar animales, pero mantenerlos en tanques y exhibirlos como si fueran escaparates "no es una opción ética".

La organización reconoce que muchos de los animales actualmente en cautividad no podrían sobrevivir si fueran liberados debido a las condiciones en las que han sido mantenidos durante años.

Sin embargo, subrayan que esta realidad no puede utilizarse como argumento para justificar la continuidad ni la expansión de este modelo. "Estos animales ya son víctimas de un sistema que nunca eligieron. Precisamente por eso, no debemos seguir alimentándolo con nuevos individuos. El problema no es solo el presente de los que ya están, sino el futuro de los que vendrán si esta industria sigue activa. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se siga capturando, comprando y reproduciendo animales para mantener este negocio? ¿Para beneficio de quiénes y de cuántos?", se han preguntado.