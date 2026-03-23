Medio cententar de vecinos guardan un minuto de silencio en Montuïri por el atropello mortal del niño de seis años

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Montuïri ha convocado un minuto de silencio este lunes frente a la sede consistorial para mostrar su apoyo a la familia del niño de seis años que falleció el pasado sábado en un atropello accidental.

Medio centenar de vecinos se han acercado a la plaza Major del pueblo para mostrar su apoyo a la familia con el minuto del silencio, que ha ido precedido de unas palabras del alcalde, Toni Miralles.

"Como Consistorio y en nombre del pueblo teníamos que mostrar nuestro apoyo y estar al lado de la familia", ha subrayado Miralles, quien ha lamentado el trágico suceso.

El Ayuntamiento de Montuïri ha decretado dos días de luto oficial, este lunes y martes, en señal de luto y respeto por el fallecimiento del menor. Durante este tiempo, las banderas ondean a media asta.

"Nos unimos al dolor de la familia y personas cercanas en estos momentos tan difíciles", han señalado desde el Ayuntamiento.