Memòria de Mallorca alerta del "enorme retroceso" que supondrá derogar la Ley de Memoria Democrática

Representantes de Memòria de Mallorca, organizaciones políticas y sindicales protestan frente al Parlament por la derogación de Ley balear de Memoria Democrática. - EUROPA PRESS

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Memòria de Malloca ha advertido del "enorme retroceso" que supondrá la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática, ya que después de lo "poco que se había avanzado, se vuelve atrás".

Así lo ha indicado la presidenta de la entidad memorialista, Maria Antònia Oliver, en las declaraciones a los medios que ha ofrecido antes de iniciarse este martes el debate en el Parlament de la iniciativa de Vox para eliminar esta legislación.

La representante ha criticado que con esta derogación se "olvida el daño" que hace a las víctimas del franquismo, puesto que, a su manera de ver, era una ley "aceptada" por la sociedad balear "con buena predisposición".

"No se trata de eliminar algún artículo con el que se pueda estar o no de acuerdo, es que se está derogando toda una Ley de Memoria Democrática, ni más ni menos. Esto es muy fuerte", ha ahondado.

Por eso ha pedido a los ciudadanos que sean "conscientes" de lo que se perderá con la derogación de la ley, ya que "no se podrá ir a un archivo" a pedir documentación, una ley que ampare la retirada de simbología franquista o "no habrá memoria democrática en la educación", algo que ha calificado de "fundamental" para evitar la repetición de unos hechos "tan graves" como la Guerra Civil y la represión franquista.

Oliver ha recalcado que esta ley afecta, a las víctimas en primer lugar, pero también a la sociedad en general y a la democracia.