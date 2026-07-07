Memòria de Mallorca celebra la suspensión de la derogación de la ley de memoria y pide al Govern que aplique la norma

Archivo - Concentración de la Plataforma por la Memoria Democrática delante del Parlament ante la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación Memòria de Mallorca ha celebrado con "gran satisfacción" que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central a la derogación de la ley de memoria democrática y haya acordado su suspensión.

"Supone un éxito y un alivio para las entidades que luchan por los derechos de las víctimas del franquismo", han subrayado desde la entidad en una nota de prensa.

No obstante, han manifestado su "profunda preocupación" por la "parálisis e inacción" del Govern balear en la aplicación de esta norma.

Según han denunciado públicamente, en los tres años de legislatura la comisión encargada de ejecutar y desplegar la normativa, de la que la asociación forma parte, se ha reunido únicamente en dos ocasiones.

Ante lo que consideran una "parálisis institucional", desde la asociación han exigido al Govern que convoque de forma urgente e inmediata esta comisión.

"La suspensión de la derogación no sirve de nada si el Ejecutivo mantiene la ley en un cajón", han advertido, a la vez que han reclamado voluntad política "real" para cumplir con las tareas pendientes de verdad, justicia y reparación.