Un menor herido tras lanzarse al agua desde ocho metros de altura en cala Varques

El helicóptero de los Bomberos de Mallorca, en cala Varques.

El helicóptero de los Bomberos de Mallorca, en cala Varques. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

Un menor ha resultado herido la tarde de este viernes al lanzarse al agua desde ocho metros de altura en cala Varques, en el municipio mallorquín de Manacor.

Los hechos han tenido lugar sobre las 16.30 horas de este viernes, según han informado el SAMU 061 y los Bomberos de Mallorca

El joven se ha lanzado desde una altura aproximada de ocho metros y ha caído de forma lesiva en el agua.

Los bomberos y los sanitarios se han desplazado hasta el lugar para auxiliar al menor, quien ha sufrido un politraumatismo.

Tras prestarle una primera atención, le han trasladado en helicóptero y con preaviso hasta el Hospital Universitario Son Espases.

Es el tercer incidente ocurrido en cala Varques en lo que va de verano. El primero tuvo lugar el 17 de julio, cuando sufrió una lesión en la espalda tras precipitarse de las rocas.

El segundo ocurrió hace dos semanas, el pasado 1 de agosto, cuando un hombre cayó sobre unas rocas. En ambos casos los pacientes fueron trasladados a Son Espases.