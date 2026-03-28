Un menor sufre un ataque de ansiedad en el Torrent de Pareis y tiene que ser evacuado en helicóptero

Efectivos de los Bomberos de Mallorca evacuan a un menor que ha sufrido un ataque de ansiedad en el Torrent de Pareis.
PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de Mallorca han evacuado en helicóptero a un menor de 16 años que ha sufrido un ataque de ansiedad mientras realizaba una excursión en el Torrent de Pareis.
Los bomberos, según han informado en su cuenta de la red social X, han recibido un aviso este sábado alertando de que un joven había sufrido un ataque de ansiedad en el Entreforc y no podía seguir la ruta.
Se han desplazado hasta ahí en helicóptero y le han evacuado hasta el aparcamiento. Sus dos acompañantes, también menores de edad, le han acompañado.
Es el segundo rescate que los Bomberos de Mallorca han realizado este sábado en el Torrent de Pareis después de que al mediodía tuvieran que rescatar, también en helicóptero, a una mujer de unos 70 años que ha sufrido una lesión en la muñeca.