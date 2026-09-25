Al menos 69 inmigrantes llegan en cuatro pateras a Baleares en las últimas horas

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cariño (A Coruña), en imagen de archivo de 2025. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 69 personas inmigrantes han llegado en cuatro pateras a las Islas Baleares en las últimas horas, según ha informado este viernes la Delegación del Gobierno.

Sobre las 4.35 de esta madrugada, la Guardia Civil del Puesto Principal de San José, Salvamento Marítimo y distintos medios aéreos de Salvamento Marítimo (Helimer) tuvieron que intervenir en un "incidente de inmigración", según ha precisado la Delegación, con un total de 18 inmigrantes magrebíes que se encontraban a seis millas al sur de la isla de Formentera.

A lo largo de este jueves también fueron llegando personas a las aguas del archipiélago balear. En torno a las 19.40 horas, se procedió al rescate de 17 inmigrantes de origen magrebí, a una milla sur de la isla de Cabrera. Intervinieron el Servicio Marítimo Provincial, la Guardia Civil del Puesto de Felanitx, la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y Salvamento Marítimo.

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Después, a las 20.30 horas, se procedió a la interceptción de otra embarcación con 16) personas de origen magrebí, en Cala Llombards, en el municipio mallorquín de Santanyí. En las labores de rescate participaron la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí, la Guardia Civil del Puesto de Felanitx, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y la Policía Local de Santanyí.

Finalmente, la jornada del jueves se cerró con una nueva patera avistada a las 23.15 horas, en la que viajaban 18 magrebíes a Camí des Ram de Formentera. Intervinieron la Intervienen Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC).