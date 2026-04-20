Mercadona supera los 180 millones en compras a proveedores baleares en 2025

Planta de procesamiento de tomates para supermercados. - MERCADONA

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha superado los 180 millones de euros en compras a proveedores baleares durante 2025, tras colaborar con más de 400 empresas de producto, no comerciales y de servicio en la comunidad autónoma.

Según ha informado este lunes la compañia en un comunicado, estas compras reflejan su actividad con el tejido empresarial local, especialmente en el ámbito agroalimentario, con adquisiciones de productos como patata, tomate, calabacín, cebolla o champiñón a proveedores de Baleares.

Entre las principales compras de producto destacan más de seis toneladas de patata a los proveedores Mr.Chippy e Illacamp, tres toneladas de tomate ramallet y 786.000 kilos de calabacín a Agromallorca y Agromenorca, cerca de dos toneladas de cebolla a Juan Cladera y 431.000 kilos de champiñón a Sampson.

Además, la empresa ha invertido diez millones de euros en Baleares en 2025 para la modernización de su red de supermercados, con mejoras en establecimientos, implantación de nuevas secciones y actualización de su operativa logística en la comunidad autónoma.

Del total de la inversión 9,4 millones de euros se han destinado a la mejora de los supermercados y a la incorporación de la sección de comidas preparadas. Los 600.000 euros restantes han ido dirigidos a la optimización del almacén logístico de la empresa en las Islas.

En este sentido, la compañía contaba al finalizar el 2025 47 supermercados en Baleares, de los que 43 están adaptados al modelo eficiente interno denominado 'Tienda 8'. De ellos, 43 disponen de la sección de comidas preparadas y 37 incorporan puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, durante el año se ha producido la apertura de un nuevo establecimiento en Sa Pobla, que sustituyó a uno anterior.

En materia laboral, Mercadona mantiene en Baleares una plantilla de más de 3.000 trabajadores y aplica medidas como la ampliación de días de vacaciones, la actualización salarial vinculada al IPC y un sistema de primas por objetivos de hasta tres mensualidades en función de la antigüedad.

Asimismo, la compañía ha donado en 2025 un total de 417 toneladas de alimentos a 27 entidades sociales de Baleares, dentro de sus iniciativas para la prevención del desperdicio alimentario y la colaboración con organizaciones sociales de la comunidad autónoma.

CRECIMIENTO COMPARTIDO

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

La apuesta de Mercadona por el sector primario español, han destacado, le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera más del 85 por ciento del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100 por 100 del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

Al mismo tiempo que los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que al año anterior.